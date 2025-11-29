در قلمروی خط و خیال، جایی که هر طرح، روایتی از انسان و جامعه را صادقانه روایت می‌کنند، "کاریکاتور روز" این بار به سراغ سید محسن نوری نجفی می‌رود. هنرمندی که قلمش همچون آینه‌ای شفاف، ژرف‌ترین مفاهیم انسانی را در ساده‌ترین خطوط به تصویر می‌کشد. او با تلفیق ظرافت‌های هنر شرق و نوآوری‌های زبانی، هر اثر را به قصیده‌ای مصور بدل می‌سازد که در آن طنز، با عمق تراژدی درمی‌آمیزد و مخاطب را به سفری در لایه‌های پنهان هستی می‌برد. سیدمحسن نوری‌نجفی متولد ۱۳۳۶ در تهران است. نوری نجفی دارای گواهینامه‌های هنری درجه یک کاریکاتور، که معادل دکترا و درجه سه نقاشی، که معادل لیسانس است را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کرده است. وی طی سال‌ها فعالیت هنری در زمینه‌های طراحی، کاریکاتور، فیلم‌نامه‌نویسی، کارگردانی انیمیشن و سی و پنج سال همکاری با روزنامه‌های کثیرالانتشار کشور به خلق آثار متعددی پرداخته است. این هنرمند کشورمان، با شرکت در رقابت‌های هنری ملی و بین‌المللی موفق به دریافت ده‌ها جایزه و لوح تقدیر از جشنواره‌های بین‌المللی شده است. نوری نجفی، از پیشکسوتان کاریکاتور ایران، با قلمی روان و نگاهی عمیق به مسائل اجتماعی، بیش از سه دهه عرصه طنز تصویری را درنوردیده است. وی، سفیر فرهنگی کاریکاتور و هنر کارتون ایران در عرصه جهانی، با حضور در بیش از سی جشنواره بین‌المللی، هنر طنز تصویری ایران را به جهانیان معرفی کرده است. نوری نجفی با خلق آثاری که از مرز‌های جغرافیایی فراتر رفته، ثابت کرده که هنر والای کاریکاتور می‌تواند به زیبایی پیوند ناگسستنی بین زیبایی‌شناسی و تعهد اجتماعی ایجاد کند. / تهیه گزارش: سهراب سیدجمالی