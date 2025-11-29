کاریکاتور عکس باشگاه خبرنگاران جوان

کاریکاتور روز / معرفی کارتونیست‌های جهان؛ نگاهی به آثار سید محسن نوری نجفی

کاریکاتور روز / معرفی کارتونیست‌های جهان؛ نگاهی به آثار سید محسن نوری نجفی
کارتونیست سیدجمالی
تاریخ انتشار ۰۸ آذر ۱۴۰۴ ۰۸:۳۰
کد خبر
۹۰۲۸۴۸۲
نظر دادن
دانلود
در قلمروی خط و خیال، جایی که هر طرح، روایتی از انسان و جامعه را صادقانه روایت می‌کنند، "کاریکاتور روز" این بار به سراغ سید محسن نوری نجفی می‌رود. هنرمندی که قلمش همچون آینه‌ای شفاف، ژرف‌ترین مفاهیم انسانی را در ساده‌ترین خطوط به تصویر می‌کشد. او با تلفیق ظرافت‌های هنر شرق و نوآوری‌های زبانی، هر اثر را به قصیده‌ای مصور بدل می‌سازد که در آن طنز، با عمق تراژدی درمی‌آمیزد و مخاطب را به سفری در لایه‌های پنهان هستی می‌برد. سیدمحسن نوری‌نجفی متولد ۱۳۳۶ در تهران است. نوری نجفی دارای گواهینامه‌های هنری درجه یک کاریکاتور، که معادل دکترا و درجه سه نقاشی، که معادل لیسانس است را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کرده است. وی طی سال‌ها فعالیت هنری در زمینه‌های طراحی، کاریکاتور، فیلم‌نامه‌نویسی، کارگردانی انیمیشن و سی و پنج سال همکاری با روزنامه‌های کثیرالانتشار کشور به خلق آثار متعددی پرداخته است. این هنرمند کشورمان، با شرکت در رقابت‌های هنری ملی و بین‌المللی موفق به دریافت ده‌ها جایزه و لوح تقدیر از جشنواره‌های بین‌المللی شده است. نوری نجفی، از پیشکسوتان کاریکاتور ایران، با قلمی روان و نگاهی عمیق به مسائل اجتماعی، بیش از سه دهه عرصه طنز تصویری را درنوردیده است. وی، سفیر فرهنگی کاریکاتور و هنر کارتون ایران در عرصه جهانی، با حضور در بیش از سی جشنواره بین‌المللی، هنر طنز تصویری ایران را به جهانیان معرفی کرده است. نوری نجفی با خلق آثاری که از مرز‌های جغرافیایی فراتر رفته، ثابت کرده که هنر والای کاریکاتور می‌تواند به زیبایی پیوند ناگسستنی بین زیبایی‌شناسی و تعهد اجتماعی ایجاد کند. / تهیه گزارش: سهراب سیدجمالی

کاریکاتور روز / معرفی کارتونیست‌های جهان؛ نگاهی به آثار سید محسن نوری نجفی

در قلمروی خط و خیال، جایی که هر طرح، روایتی از انسان و جامعه را صادقانه روایت می‌کنند، "کاریکاتور روز" این بار به سراغ سید محسن نوری نجفی می‌رود. هنرمندی که قلمش همچون آینه‌ای شفاف، ژرف‌ترین مفاهیم انسانی را در ساده‌ترین خطوط به تصویر می‌کشد. او با تلفیق ظرافت‌های هنر شرق و نوآوری‌های زبانی، هر اثر را به قصیده‌ای مصور بدل می‌سازد که در آن طنز، با عمق تراژدی درمی‌آمیزد و مخاطب را به سفری در لایه‌های پنهان هستی می‌برد. سیدمحسن نوری‌نجفی متولد ۱۳۳۶ در تهران است. نوری نجفی دارای گواهینامه‌های هنری درجه یک کاریکاتور، که معادل دکترا و درجه سه نقاشی، که معادل لیسانس است را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کرده است. وی طی سال‌ها فعالیت هنری در زمینه‌های طراحی، کاریکاتور، فیلم‌نامه‌نویسی، کارگردانی انیمیشن و سی و پنج سال همکاری با روزنامه‌های کثیرالانتشار کشور به خلق آثار متعددی پرداخته است. این هنرمند کشورمان، با شرکت در رقابت‌های هنری ملی و بین‌المللی موفق به دریافت ده‌ها جایزه و لوح تقدیر از جشنواره‌های بین‌المللی شده است. نوری نجفی، از پیشکسوتان کاریکاتور ایران، با قلمی روان و نگاهی عمیق به مسائل اجتماعی، بیش از سه دهه عرصه طنز تصویری را درنوردیده است. وی، سفیر فرهنگی کاریکاتور و هنر کارتون ایران در عرصه جهانی، با حضور در بیش از سی جشنواره بین‌المللی، هنر طنز تصویری ایران را به جهانیان معرفی کرده است. نوری نجفی با خلق آثاری که از مرز‌های جغرافیایی فراتر رفته، ثابت کرده که هنر والای کاریکاتور می‌تواند به زیبایی پیوند ناگسستنی بین زیبایی‌شناسی و تعهد اجتماعی ایجاد کند. / تهیه گزارش: سهراب سیدجمالی
۰۸ / ۰۹ / ۱۴۰۴ - ۰۸:۳۰
/

برچسب ها: کاریکاتور روز ، کارتون ، هنر کاریکاتور ، کاریکاتور
مطالب مرتبط
کاریکاتور روز / معرفی کارتونیست‌های جهان؛ نگاهی به آثار سید محسن نوری نجفی
young journalists club

کاریکاتور روز ۲۱ مهر ۱۴۰۳

کاریکاتور روز / معرفی کارتونیست‌های جهان؛ نگاهی به آثار سید محسن نوری نجفی
young journalists club

کاریکاتور روز / تأملاتی پیرامون سرانه مطالعه و کتابخوانی

کاریکاتور روز / معرفی کارتونیست‌های جهان؛ نگاهی به آثار سید محسن نوری نجفی
young journalists club

کاریکاتور روز / شهدای خبرنگار و اصحاب رسانه در جنگ غزه

کاریکاتور روز / معرفی کارتونیست‌های جهان؛ نگاهی به آثار سید محسن نوری نجفی
young journalists club

کاریکاتور روز ۱۲ دی ۱۴۰۳

کاریکاتور روز / معرفی کارتونیست‌های جهان؛ نگاهی به آثار سید محسن نوری نجفی
young journalists club

نشست خبری مسابقه بین‌المللی کارتون و کاریکاتور «ترامپیسم»

کاریکاتور روز / معرفی کارتونیست‌های جهان؛ نگاهی به آثار سید محسن نوری نجفی
young journalists club

کاریکاتور روز / آسمان قطر در آتش ؛ پایان دیپلماسی در سایه حمله صهیونیستی

کاریکاتور روز / معرفی کارتونیست‌های جهان؛ نگاهی به آثار سید محسن نوری نجفی
young journalists club

کاریکاتور؛ پیروزی مقاومت فلسطین و ناکامی طرح آمریکایی صهیونیستی

کاریکاتور روز / معرفی کارتونیست‌های جهان؛ نگاهی به آثار سید محسن نوری نجفی
young journalists club

کاریکاتور روز ۳۰ دی ۱۴۰۳ / آتش بس در غزه ؛ شکست رژیم صهیونیستی و متحدانش

کاریکاتور روز / معرفی کارتونیست‌های جهان؛ نگاهی به آثار سید محسن نوری نجفی
young journalists club

کاریکاتور / آمریکا در حال فروپاشی و زوال از درون

کاریکاتور روز / معرفی کارتونیست‌های جهان؛ نگاهی به آثار سید محسن نوری نجفی
young journalists club

کاریکاتور؛ خروج آمریکا از توافق‌نامه پاریس؛ چالش جدی برای اقدامات اقلیمی جهانی

پربازدیدترین عکس‌ها
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.