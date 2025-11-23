بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، سود ناشی از بنگاهداری و سود سهام بانک‌ها در سال شناسایی درآمد، مشمول مالیات خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: بر اساس مصوبه جدید حاوی نظر اکثریت اعضای شورای‎عالی مالیاتی مربوط به اجرای بند (ب) ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، کل مبلغ سود بانکی مؤسسات اعتباری ناشی از بنگاهداری و نگهداری سهام (شامل سود فروش سهام) در سال فروش، طبق نرخ همان سال شناسایی درآمد، مشمول مالیات خواهد بود.

همچنین سود سهام تقسیمی شناسایی‌شده در سال ۱۳۹۹ که مربوط به عملکرد مالی سال ۱۳۹۸ شرکت‌های سرمایه‌پذیر است، نیز بر اساس نرخ و مقررات سال شناسایی سود (سال ۱۳۹۹) مشمول مالیات موضوع بند (ب) ماده یادشده خواهد بود.

