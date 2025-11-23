دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی در قم در آستانه شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)میزبان سوگواران فاطمی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -در آستانه شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، آیین سوگواری روز یکشنبه با حضور طلبهها، فضلا و اقشار مختلف مردم در حسینیه امام خمینی (ره) دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی در قم برگزار شد.
مدرس حوزه علمیه قم در این آیین با اشاره به جایگاه حضرت زهرا در میان اهلبیت (ع) اظهار کرد: حضرت زهرا الگویی تمامعیار از ایمان و تقوا، استقامت و صبر است و شناخت زندگی ایشان به انسان کمک میکند تا راه درست را در برابر حق و باطل تشخیص دهد.
حجتالاسلاموالمسلمین عزیزالله رزاقی افزود: سیره فاطمی تنها محدود به عبادت و مسائل شخصی نیست؛ بلکه الگوی کاملی برای مدیریت خانواده، تربیت فرزند و ایفای نقش اجتماعی است، حضرت زهرا (س) به ما نشان میدهد که دین در زندگی واقعی باید جریان داشته باشد و انسان مومن باید در برابر ظلم و ناعدالتی کوتاه نیاید.
وی همچنین با تاکید بر نقش تربیتی و اخلاقی حضرت فاطمه زهرا (س) خاطرنشان کرد: تعلیم و تربیت فرزندان، مدیریت روابط خانوادگی و مراقبت از رفتار فردی همه از جمله درسهایی است که از زندگی فاطمی میتوان آموخت، این بانوی بزرگ نشان میدهند که تعادل میان معنویت و مسوولیتهای اجتماعی ممکن و ضروری است.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت الگوبرداری از حضرت زهرا (س) در جامعه یادآور شد: مردم میتوانند از سیره فاطمی درس مقاومت، دفاع از حقیقت و پایبندی به ارزشهای الهی را بگیرند، این سیره، جامعه را به عدالت، دینداری و مسوولیتپذیری هدایت میکند و باید در زندگی امروز عملیاتی شود.
در این آیین، یکی از مداحان اهلبیت به ذکر مصیبت شهادت شهادت حضرت زهرا (س) پرداخت.
مراسم سوگواری شهادت حضرت حضرت فاطمه زهرا (س) فردا نیز در دفتر رهبر معظم انقلاب برگزار میشود.
حضرت فاطمه زهرا (س) دختر پیامبر اکرم (ص) و خدیجه کبری (س) در سال پنجم بعثت به دنیا آمد و به زهرا، صدیقه و بتول مشهور بود، آن حضرت همسر امیرالمومنین حضرت علی (ع) و مادر امام حسن (ع) و امام حسین (ع) بودند و در سوم جمادیالثانی سال ۱۱ هجری قمری به شهادت رسیدند.
منبع:ایرنا