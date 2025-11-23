باشگاه خبرنگاران جوان - سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در چهارمین جلسه شورای عتف سازمان پدافند غیرعامل کشور با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی، یکی از مسائل مهم سرعت بالای پیشرفت علوم و فناوریها است که به طور چشمگیری افزایش یافته، اظهار کرد: یکی از وظایف پدافند غیرعامل، تنظیم و نظارت بر فناوریهاست، اما باید به این نکته توجه داشته باشیم که با وجود سرعت پیشرفت فناوری، وضع مقرراتی و رگولاتوری بر استفاده از فناوری خود به چالشی جدی تبدیل شده است.
وی گفت: در این راستا، رگولاتوریهای سنتی نمیتوانند با سرعت پیشرفت فناوریها هماهنگ شوند و این باعث ایجاد یک شکاف جدی بین توسعه فناوری و توانایی نظارتی دولتها میشود. به عبارت دیگر، در هر مرحلهای که دولتها بخواهند مقررات جدیدی برای کنترل فناوریها وضع کنند، معمولاً چندین فناوری جدیدتر از آنها عبور کرده است. این شکاف در زمینه پدافند غیرعامل نیز چالش برانگیز است.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور تصریح کرد: رگولاتوری بر استفاده گسترده بر فناوری با عدم اشراف کافی بر این فناوریها و نداشتن زیرساخت علمی مناسب در دانشگاهها، موفقیت چندانی نخواهد داشت و حاصل آن عقبماندگی جدی در زمینه علم و فناوری است.
سردار جلالی یکی از نمونه عینی پیشرفت فناوریهای نوین را به کارگیری آنها در جنگهای اخیر برشمرد و عنوان کرد: در جنگهای نوین، فناوری حرف اول را میزند و ما باید توانمندیهای فناورانه خود را تقویت کنیم تا بتوانیم با چنین تهدیدات مقابله کنیم. استفاده از فناوریها به عنوان سلاحهای جنگی، یکی از نکاتی است که در مسئله دفاع و پدافند غیرعامل به عنوان یک تهدید جدی باید مورد توجه قرار گیرد.
وی گفت: در چنین شرایطی، برای مقابله با این تهدیدات، اتخاذ رویکردهای جدید ضروری است؛ یکی از این رویکردها آن است که باید با استفاده از فناوریهای نوین، برای مقابله با تهدیدات فناورانه دشمن برنامهریزی شود. این رویکرد، به معنای دفاع هوشمندانه در برابر تهدیدات فناوری محور است. به عنوان مثال، استفاده از هوش مصنوعی برای مقابله با تهدیدات مشابه، میتواند راهکار مناسبی باشد.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور اظهار کرد: در این دوران که پیشرفت فناوریها باعث آسیبپذیری بیشتر زیرساختها میشود، باید به طور ویژه به آسیبپذیریهای زیرساختهای نوین توجه کرد. در نهایت، باید بپذیریم که جنگهای آینده، جنگهایی خواهند بود که در آن فناوریها نقش کلیدی دارند و به همین دلیل باید توانمندیهای فناورانه خود را تقویت کنیم. برای این کار، باید به طور مستمر، فناوریهای جدید را شناسایی کرده و نسبت به تهدیدات آنها آگاه باشیم.
سردار جلالی عنوان کرد: باید به سمت یک پدافند غیرعامل نوین حرکت کنیم که با تغییرات فناوریهای نوین همگام باشد؛ این پدافند باید شامل دفاع فناورانه در برابر تهدیدات دشمن باشد و از ظرفیتهای جدید علمی و فناوری برای حفاظت از کشور استفاده کند. برای این کار، لازم است که از ظرفیت وزارت علوم، مراکز پژوهشی و دانشگاهها استفاده موثری داشته باشیم تا بتوانیم فناوریهای نوین را به درستی شناسایی و از آنها در جهت پایداری و امنیت کشور بهرهبرداری کنیم.
در این جلسه همچنین گزارشی از اکوسیستم علم و فناوری پدافند غیرعامل و برنامهها و پیشرفتهای مرتبط با علوم و فناوری پدافند غیرعامل از سوی مهناز طهرانی معاون علوم تحقیقات و فناوری سازمان پدافند غیرعامل کشور ارائه شد.
وی همچنین در مورد آمادگی عملیاتی سازمان در این حوزه از طریق همکاری با قرارگاههای عملیاتی، معاونتها و نهادهای مختلف در زمینه فناوریهای نوین و استفاده از آن در پدافند غیرعامل نوین مورد تاکید قرار داد.
معاون علوم تحقیقات و فناوری سازمان پدافند غیرعامل کشور همکاری با وزارت دفاع، ستاد کل نیروهای مسلح، دانشگاهها و دیگر نهادهای علمی و پژوهشی برای استفاده از ظرفیتهای علمی و فناوری و شناسایی تهدیدات فناورانه را مورد تاکید قرار داد. همچنین، نمونههای استفاده از طرح جهاد علمی مورد بحث قرار گرفت.
در این جلسه همچنین آییننامه تشکیل شورای عتف سازمان پدافند غیرعامل کشور ارائه شد و اعضای شورا در مورد موضوعات مطروح شده دراین نشست به بحث و تبادل نظر پرداختند.
منبع: ایسنا