در پی انتشار ویدیویی از آرمین سهرابیان در فضای مجازی که بازتاب متفی گسترده‌ای داشت، باشگاه استقلال این موضوع را با دقت و حساسیت ویژه مورد بررسی قرار خواهد داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - انتشار ویدیوئی از آرمین سهرابیان مدافع تیم فوتبال استقلال، در ساعات گذشته، با واکنش‌ها و حاشیه‌های فراوانی همراه بود.

باشگاه استقلال بلافاصله پس از این اتفاق وارد ماجرا شد و سهرابیان را به‌صورت رسمی از حضور در تمرینات منع کرد.

سهرابیان در توضیحاتی درباره این اتفاق اعلام کرد که ویدیوی منتشرشده مربوط به سال‌هایگذشته و زمانی است که در تیم استقلال حضور نداشته و این ویدیو توسط فردی که با او اختلاف شخصی دارد، منتشر شده است.

برای بررسی بیشتر این موضوع با یکی از مسئولان باشگاه استقلال تماس گرفتیم. وی به خبرنگار ورزشی ایرنا اظهار کرد: برای باشگاه استقلال، اخلاق، انضباط فردی و رفتار حرفه‌ای از اهمیت زیادی برخوردار است و همواره بر رعایت نظم تیمی و فردی تاکید داریم.

وی که خواست نامش فاش شود، افزود: باشگاه استقلال این موضوع را با دقت و حساسیت ویژه مورد بررسی قرار خواهد داد.

این مدیر استقلالی خاطرنشان کرد: باشگاه استقلال همواره با هواداران خود صادق و شفاف بوده و اعلام کرده است که پس از بررسی دقیق تمامی جوانب، اطلاع‌رسانی رسمی در این‌باره انجام خواهد شد.

