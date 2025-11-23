باشگاه خبرنگاران جوان - بیست‌وپنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان امروز با برگزاری رقابت‌های روز نهم در توکیو پیگیری شد. کاروان کاروان ورزش ایران در این روز توسط مهدی پوراسماعیل و فاطمه زهرا زلیکانی (تکواندو) صاحب ۲ مدال طلا شد. پرمان گلچهره، مژده مردانی (کاتا انفرادی)، تیم کاتا بانوان و بیتا جواهری (کاراته) به مدال نقره دست یافتند و حسین تبرته (کاراته) و وحید زینلی (تکواندو) مدال برنز را از آن خود کردند.

با کسب این ۸ مدال، مجموع مدال کاروان ایران تا پایان روز نهم به ۲۳ مدال شامل ۴ طلا، ۷ نقره و ۱۲ برنز رسید.

مدال‌آوران کاروان ورزش ایران در بازی‌های المپیک ناشنوایان به این شرح هستند:

مدال طلا

۱- میثم قبشه دزفولی (وزن ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی)

۲- ابوذر ربیع زاده (وزن۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی)

۳- مهدی پوراسماعیل (وزن ۵۸- کیلوگرم تکواندو)

۴- فاطمه زهرا زلیکانی (وزن ۵۷- کیلوگرم تکواندو)

مدال نقره

۱- مهدی بخشی (وزن ۶۷ کیلوگرم کشتی فرنگی)

۲- مرتضی رضا صفت (پومسه)

۳- مریم خدابنده (پومسه)

۴- پژمان گلچهره (کاتا)

۵- مژده مردانی (کاتا)

۶- کاتا بانوان

۷- بیتا جواهری (وزن ۶۸+ کیلوگرم کاراته)

مدال برنز

۱- علی سلحشور (وزن ۶۶- کیلوگرم جودو)

۲- حسین الله کریمی (جودو - وزن ۹۰- کیلوگرم جودو)

۳- مسعود رستگار (وزن ۱۰۰+ کیلوگرم جودو)

۴- تیم ملی جودو

۵- مهلا سمیعی (تیراندازی - تپانچه ۱۰ متر)

۶- مهلا سمیعی و بیژن غفاری (تیراندازی - میکس تپانچه ۱۰ متر)

۷- صادق ابوالوفایی (وزن ۶۰ کیلوگرم کشتی فرنگی)

۸- محمد زراعت پیشه (وزن ۷۷ کیلوگرم کشتی فرنگی)

۹- محمدرضا شعبانی (وزن ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی)

۱۰- تیم میکس پومسه (مرتضی رضا صفت و مریم خدابنده)

۱۱- حسین تبرته فراهانی (وزن ۸۴+ کیلوگرم کاراته)

۱۲- وحید زینلی (وزن ۶۸ کیلوگرم تکواندو)

گفتنی است، بیست‌وپنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو ژاپن آغاز شده و تا ششم آذر ادامه خواهد داشت.