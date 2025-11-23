کاروان «عاشقان ایران» در بازی‌های المپیک ناشنوایان تا پایان روز نهم این بازی‌ها موفق به کسب ۲۳ مدال شامل ۴ طلا، ۷ نقره و ۱۲ برنز شده است.

 باشگاه خبرنگاران جوان - بیست‌وپنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان امروز با برگزاری رقابت‌های روز نهم در توکیو پیگیری شد. کاروان کاروان ورزش ایران در این روز توسط مهدی پوراسماعیل و فاطمه زهرا زلیکانی (تکواندو) صاحب ۲ مدال طلا شد. پرمان گلچهره، مژده مردانی (کاتا انفرادی)، تیم کاتا بانوان و بیتا جواهری (کاراته) به مدال نقره دست یافتند و حسین تبرته (کاراته) و وحید زینلی (تکواندو) مدال برنز را از آن خود کردند.

با کسب این ۸ مدال، مجموع مدال کاروان ایران تا پایان روز نهم به ۲۳ مدال شامل ۴ طلا، ۷ نقره و ۱۲ برنز رسید.

مدال‌آوران کاروان ورزش ایران در بازی‌های المپیک ناشنوایان به این شرح هستند:

مدال طلا
۱- میثم قبشه دزفولی (وزن ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی)
۲- ابوذر ربیع زاده (وزن۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی)
۳- مهدی پوراسماعیل (وزن ۵۸- کیلوگرم تکواندو)
۴- فاطمه زهرا زلیکانی (وزن ۵۷- کیلوگرم تکواندو)

مدال نقره
۱- مهدی بخشی (وزن ۶۷ کیلوگرم کشتی فرنگی)
۲- مرتضی رضا صفت (پومسه)
۳- مریم خدابنده (پومسه)
۴- پژمان گلچهره (کاتا)
۵- مژده مردانی (کاتا)
۶- کاتا بانوان
۷- بیتا جواهری (وزن ۶۸+ کیلوگرم کاراته)

مدال برنز

۱- علی سلحشور (وزن ۶۶- کیلوگرم جودو)
۲- حسین الله کریمی (جودو - وزن ۹۰- کیلوگرم جودو)
۳- مسعود رستگار (وزن ۱۰۰+ کیلوگرم جودو)
۴- تیم ملی جودو
۵- مهلا سمیعی (تیراندازی - تپانچه ۱۰ متر)
۶- مهلا سمیعی و بیژن غفاری (تیراندازی - میکس تپانچه ۱۰ متر)
۷- صادق ابوالوفایی (وزن ۶۰ کیلوگرم کشتی فرنگی)
۸- محمد زراعت پیشه (وزن ۷۷ کیلوگرم کشتی فرنگی)
۹- محمدرضا شعبانی (وزن ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی)
۱۰- تیم میکس پومسه (مرتضی رضا صفت و مریم خدابنده)
۱۱- حسین تبرته فراهانی (وزن ۸۴+ کیلوگرم کاراته)
۱۲- وحید زینلی (وزن ۶۸ کیلوگرم تکواندو)

گفتنی است، بیست‌وپنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو ژاپن آغاز شده و تا ششم آذر ادامه خواهد داشت.

