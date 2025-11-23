بانویی که با عمری کوتاه بلندترین حماسه تاریخ را نوشت!

باشگاه خبرنگاران جوان - فرهادم خادمی در سیاست روز نوشت: در این روز‌های اندوهبار که سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) فرا می‌رسد، دل‌ها دوباره به یاد بانویی می‌افتد که نه‌فقط مادر خاندان نبوت، که ستون استقامت جهان اسلام بود؛ بانویی که نامش با مظلومیت، شجاعت، پاکی و حقیقت آمیخته است. فاطمه، تنها یک شخصیت تاریخی نیست؛ او تداوم رسالت پیامبر (ص)، ترجمان روشن عدالت و بلندای ایمان در تاریک‌ترین لحظه‌های تاریخ است.

در روز‌هایی که پس از رحلت پیامبر (ص)، غبار فتنه و التهاب بر مدینه سایه انداخته بود، این دختر رسول خدا بود که قامت استقامت شد؛ زنی که در برابر تحریف و بی‌عدالتی ایستاد و سکوت نکرد، حتی اگر نتیجه‌اش تنها ماندن و جراحت و غربت بود. فاطمه (س) در کوتاه‌ترین عمر، بلندترین حجت را بر تاریخ اقامه کرد. او با صدای آرام، اما استوار خود، به همهٔ نسل‌ها نشان داد که حق اگر تنها بماند، باز هم باید برخاست و ایستاد.

شهادت حضرت زهرا (س) تنها یک واقعهٔ تلخ نیست؛ هشداری است به انسان‌ها دربارهٔ مسئولیت‌هایی که در برابر حق دارند. او با مظلومیت خویش درس داد که عدالت، بی‌هزینه به دست نمی‌آید و حقیقت، همیشه نیازمند پاسدارانی است که دلشان از ترس، تهی باشد. فاطمه، سراسر نور و حیرت، فصلی گشوده در کتاب تاریخ است؛ فصلی که تا امروز شعلهٔ آگاهی و بیداری را در دل مؤمنان روشن نگه داشته است؛ و امروز که جهان پرهیاهوی ما سرشار از بی‌عدالتی‌ها، تناقض‌ها و فراموشی‌هاست، بازگشت به مکتب فاطمه زهرا (س) نه تنها یک ضرورت اعتقادی، بلکه یک نیاز انسانی و اجتماعی است. فاطمه (س) آینه‌ای است که جامعه می‌تواند در آن حقیقت رفتار خود را ببیند؛ ببیند که چگونه با حق برخورد می‌کند، با مظلوم چه می‌کند و با عهدی که با عدالت بسته، چگونه رفتار می‌ورزد.

نام او یادآور این است که اخلاق، ستون پایداری یک امت است؛ که اگر صدای حق در میان سیاست و قدرت گم شود، باید کسی باشد که آن را دوباره زنده کند فاطمه (س) این وظیفه را بر دوش کشید و برای همین، یاد او برای همیشه فراتر از مرز‌های زمان و جغرافیاست.

امروز که ملت ما بیش از هر زمان دیگر درگیر آزمون‌های اخلاقی و اجتماعی است، فاطمه (س) یک الگوی زنده برای بازگشت به صداقت، مسئولیت‌پذیری و دفاع از حقیقت است. او به ما می‌آموزد که بی‌عدالتی هرگاه رخ دهد، سکوت جایز نیست؛ که هیچ قدرتی ارزش چشم‌پوشی از حق را ندارد؛ و اینکه انسان مؤمن، حتی اگر تنها باشد، می‌تواند با یک "نه"‌ی مقدس، جریان تاریخ را دگرگون کند.

در سالروز شهادت حضرت زهرا (س)، دل‌هایمان نه‌فقط عزادار مظلومیت او، بلکه بیدار از رسالت بزرگ اوست. رسالتی که می‌گوید:حق را فراموش نکن، عدالت را وانگذار، و انسانیت را پاس بدار. حتی اگر بر خلاف تو بایستد.

و چه زیباست که هنوز پس از قرن‌ها، هرگاه نام ایشان برده می‌شود، اشک و حماسه در کنار هم می‌جوشند؛ اشکی برای رنج او، و حماسه‌ای برای راهی که گشود. راهی که هیچ‌گاه خاموش نمی‌شود، زیرا از نور خدا روشن است.

