مسعود پزشکیان، شهادت دکتر مرتضی رضیعی را به خانواده وی، جامعه پزشکی کشور، هم‌رزمان دفاع مقدس و ملت شریف ایران تسلیت گفت.

 باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور در پیامی ضمن تسلیت درگذشت دکتر مرتضی رضیعی تصریح کرد: زندگی و شهادت این پزشک جانباز، یادآور حقیقتی روشن است: روحی که برای خدا و مردم زیسته باشد، در هیچ شرایطی محدود نمی‌شود. مجاهدتی که او در سال‌های رنج و تلاش داشت، سرمایه‌ای معنوی برای ملت ایران و راهنمایی برای نسل‌هایی است که معنای استقامت را در چهره او می‌دیدند.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است.

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

خبر شهادت دکتر مرتضی رضیعی موجب تاثر و اندوه شد. انسانی که با وجود جراحت‌های عمیق دوران دفاع مقدس، نه تنها از مسیر زندگی کنار نرفت، بلکه با اراده‌ای کم‌نظیر قله‌های علم را درنوردید و طبابت را به میدانی برای ادامه جهاد خود بدل ساخت.

زندگی و شهادت این پزشک جانباز، یادآور حقیقتی روشن است: روحی که برای خدا و مردم زیسته باشد، در هیچ شرایطی محدود نمی‌شود. مجاهدتی که او در سال‌های رنج و تلاش داشت، سرمایه‌ای معنوی برای ملت ایران و راهنمایی برای نسل‌هایی است که معنای استقامت را در چهره او می‌دیدند.

اینجانب شهادت این فرزند برومند ایران را به خانواده معزز ایشان، جامعه پزشکی کشور، هم‌رزمان دفاع مقدس و ملت شریف ایران تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه پروردگار برای آن شهید عزیز، علو درجات و برای بازماندگان، صبر و آرامش مسئلت دارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران

