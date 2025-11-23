باشگاه خبرنگاران جوان - در متن پیام تسلیت سیدعباس صالحی که یکشنبه شب دوم آذر ۱۴۰۴ منتشر شده، آمده است: درگذشت استاد هادی مرزبان، هنرمند صاحباعتبار تئاتر ایران، باعث اندوه دوستداران هنرهای نمایشی شده است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: سالها کارگردانی اندیشمندانه ایشان و نقشی که در آموزش و پرورش نسل تازهای از هنرمندان ایفا کرد، بخشی از حافظه حرفهای تئاتر این سرزمین را شکل داده است.
صالحی ادامه داد: استاد مرزبان با نگاه دقیق، شناخت عمیق از متن و وفاداری به شأن نمایش، الگویی از کار هنری حرفهای بود؛ رویکردی که در تدریس، در هدایت گروههای جوان و در حفظ اخلاق حرفهای همواره نمود داشت.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: اینجانب درگذشت زندهیاد هادی مرزبان را به خانواده محترم، شاگردان و جامعه هنرهای نمایشی کشور تسلیت میگویم و از خداوند متعال برای آن استاد فرهیخته رحمت و برای بازماندگان صبر و آرامش خواستارم.
هادی مرزبان بازیگر و کارگردان پیشکسوت تئاتر صبح یکشنبه دوم آذر ۱۴۰۴ به دلیل ابتلا به سرطان لوزالمعده درگذشت.
منبع: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی