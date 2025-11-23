مراسم عزاداری شب شهادت حضرت فاطمةالزهرا علیهاالسلام و آیین وداع با پیکرهای مطهر شش شهید گمنام دوران دفاع مقدس در حرم مطهر حضرت احمدبن موسی الکاظم (ع) برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - به‌مناسبت فرا رسیدن سالروز شهادت حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها ، سوّمین حرم اهل‌بیت علیهم السلام، غرق عزا و ماتم است.

به‌همین مناسبت، امشب یکشنبه ۲ آذر ۱۴۰۴، در شب شهادت مظلومانه بانوی دوعالَم، مراسم سوگواری همراه با آیین وداع با پیکرهای مطهر شش شهید گمنام دوران دفاع مقدس، با حضور زائران و مجاوران حرم مطهر در شبستان امام خمینی(قدس سره) برگزار شد.

در این مراسم حجت الاسلام والمسلمین رضوی اردکانی، به ایراد سخن پرداخت و حجت الاسلام والمسلمین حسین آبادی، در رثای شهادت سیدة نساء العالمین مرثیه‌سرایی کرد.