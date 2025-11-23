مراسم عزاداری شب شهادت حضرت فاطمةالزهرا علیهاالسلام و آیین وداع با پیکرهای مطهر شش شهید گمنام دوران دفاع مقدس در حرم مطهر حضرت احمدبن موسی الکاظم (ع) برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - به‌مناسبت فرا رسیدن سالروز شهادت حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها ، سوّمین حرم اهل‌بیت علیهم السلام، غرق عزا و ماتم است.

به‌همین مناسبت، امشب یکشنبه ۲ آذر ۱۴۰۴، در شب شهادت مظلومانه بانوی دوعالَم، مراسم سوگواری همراه با آیین وداع با پیکرهای مطهر شش شهید گمنام دوران دفاع مقدس، با حضور زائران و مجاوران حرم مطهر در شبستان امام خمینی(قدس سره) برگزار شد.

در این مراسم حجت الاسلام والمسلمین رضوی اردکانی، به ایراد سخن پرداخت و حجت الاسلام والمسلمین حسین آبادی، در رثای شهادت سیدة نساء العالمین مرثیه‌سرایی کرد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: حرم شاهچراغ شیراز ، شب شهادت حضرت زهرا ، شهید گمنام دوران دفاع مقدس
خبرهای مرتبط
پیشینه فرهنگی غنی، برند هویتی فارس در سطح ملی و بین‌المللی + فیلم
دروازه قرآن شیراز به عطر شهدا معطر شد + تصاویر
پیکر مطهر شهید استخری بعد از ۴۰ سال شناسایی شد
اجرای نزدیک به هزار برنامه متنوع در هفته بسیج
شناسایی هویت ۳ شهید والامقام در استان فارس
اقتدار امروز کشور مرهون خون شهیدان است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
صدور اسناد مالکیت چند اثر تاریخی در فارس؛ صیانت و حفاظت از حریم تخت جمشید
خروج ۴۵ محله کم‌برخوردار فارس از بحران/جشن رسیدن به وضعیت پایدار در هفته بسیج
از سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه اقتصادی شیراز حمایت می‌کنیم
شیراز در سوگ بانو و وداع با شش شهید گمنام در حرم شاهچراغ(ع) + فیلم و تصاویر
۲ کشته و ۴ مصدوم در حادثه رانندگی در شیراز
آخرین اخبار
۲ کشته و ۴ مصدوم در حادثه رانندگی در شیراز
شیراز در سوگ بانو و وداع با شش شهید گمنام در حرم شاهچراغ(ع) + فیلم و تصاویر
خروج ۴۵ محله کم‌برخوردار فارس از بحران/جشن رسیدن به وضعیت پایدار در هفته بسیج
صدور اسناد مالکیت چند اثر تاریخی در فارس؛ صیانت و حفاظت از حریم تخت جمشید
از سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه اقتصادی شیراز حمایت می‌کنیم