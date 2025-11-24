باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم تشییع پیکرهای پاک ۱۰۰ شهید گمنام دوران دفاع مقدس با عنوان کاروان «لالههای فاطمی» با حضور گسترده مردم، خانوادههای شهدا، مسئولان، دانشجویان و خانوادههای شهدای جنگ ۱۲ روزه از مقابل دانشگاه تهران آغاز شد و در حال برگزاری است.
شب گذشته نیز مراسم وداع با این شهدا در مسجد جامع خرمشهر موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد.
امروز دوشنبه همچنین، مراسم تشییع پیکرهای مطهر ۲۰۰ شهید گمنام دوران دفاع مقدس در سایر استانها در حال برگزاری است.
تمهیدات ترافیکی، خدمات حملونقل عمومی، امدادی، بهداشتی و همچنین موکبها و ایستگاههای فرهنگی برای پذیرایی از مردم پیشبینی شده است.