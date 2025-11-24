همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و «روز ملی شهید گمنام»، مراسم تشییع پیکر‌های پاک ۱۰۰ شهید گمنام دوران دفاع مقدس با عنوان کاروان «لاله‌های فاطمی» از مقابل دانشگاه تهران آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم  تشییع پیکر‌های پاک ۱۰۰ شهید گمنام دوران دفاع مقدس با عنوان کاروان «لاله‌های فاطمی» با حضور گسترده مردم، خانواده‌های شهدا، مسئولان، دانشجویان و خانواده‌های شهدای جنگ ۱۲ روزه از مقابل دانشگاه تهران آغاز شد و در حال برگزاری است.

شب گذشته نیز مراسم وداع با این شهدا در مسجد جامع خرمشهر موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد.

امروز دوشنبه همچنین، مراسم تشییع پیکر‌های مطهر ۲۰۰ شهید گمنام دوران دفاع مقدس در سایر استان‌ها در حال برگزاری است.

تمهیدات ترافیکی، خدمات حمل‌ونقل عمومی، امدادی، بهداشتی و همچنین موکب‌ها و ایستگاه‌های فرهنگی برای پذیرایی از مردم پیش‌بینی شده است.

تبادل نظر
نظرات کاربران
Iran (Islamic Republic of)
ایرانی
۱۷:۲۰ ۰۳ آذر ۱۴۰۴
چرا یکبار اعلام نمیکنید که چند تا شهید یا مفقودالاثر داریم که هنوز نیاورده ایم. احتمالاً تا قرنهای بعد هم هنوز از عراق شهید جنگ می‌آورند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۸ ۰۳ آذر ۱۴۰۴
خوب شد شهدا رفتند و شرمنده مردم نشدند!!!
رفتند و دلار 120 هزار تومانی-سکه 120 میلیونی-خونه میلیاردی- ماشین های ساخت داخل آشغال میلیاردی رو ندیدند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۳ ۰۳ آذر ۱۴۰۴
ای شهدا ، ای ستارگان درخشان آسمانها ، سلام ما جاماندگان را به رفیقان برسانید .
خوشا بحالتان که در اوج معصومیت رفتید و جایگاه رفیع خوتان را بدست آوردید و این روزگار تلخ بی دینی و بی حیائی بشریت را ندیدید .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۰ ۰۳ آذر ۱۴۰۴
مگه هوا آلوده نیست؟الان واجب بود؟چرا هیچی به هیچی نمیخوره؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۸ ۰۳ آذر ۱۴۰۴
واقعا از این حرفهای مزخرف خجالت نمی کشید !
هرچند بعیده شماها ایرانی و آدم باشید . شما بیشعورها ، یا عوامل اسرائیل و آمریکا هستید و یا خیلی نادان هستید .
شهدا و رزمندگان دفاع مقدس هم میتونستند بگن که آبهای هور و دریاچه ماهی و خاکهای شلمچه و فکه و ... آلوده اند و بهداشتی نیستن ، پس واجب نیست بریم دفاع کنیم .
Iran (Islamic Republic of)
طبری
۱۵:۴۰ ۰۳ آذر ۱۴۰۴
خواهشمندم اینطور نفرمایید. در ساعات اولیه صبح آلودگی کمتر بود و همچنین اغلب گروه حساس از ماسک استفاده کرده بودند.
Iran (Islamic Republic of)
منصور
۰۹:۵۵ ۰۳ آذر ۱۴۰۴
چرا گمنام / مگه نمیتونید ازمایش DNA بکنید ؟؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۹ ۰۳ آذر ۱۴۰۴
من میخواستم بیام دیدم مترو رایگان نیست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۶ ۰۳ آذر ۱۴۰۴
در ضمن باز مرغ نایاب شد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۳ ۰۳ آذر ۱۴۰۴
اگر چند روز مرغ کوفت نخوری ، نمی میری .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۵ ۰۳ آذر ۱۴۰۴
برای سینما و استخر و استادیوم آزادی و.... همین را میگی ؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۵ ۰۳ آذر ۱۴۰۴
خواهشمندم حرمت این صفحه که به نام شهدا مزین شده است را با طنز و طعنه و این موارد خراب نکنیم. عاقبت بخیر باشید.
