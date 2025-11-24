باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مجید ذکریایی فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها و آبخیزداری کشور گفت: با توجه به آنکه حریق در ۲۵ آبان ماه حادث شد که براین اساس یگان حفاظت منابع طبیعی به موقع در منطقه حضور پیدا کردند و پس از ۲۴ ساعت از گذشت اطفا مجدد بدلیل خشک شدن عرصه ها و مملو از سرشاخه های خشک و درختان شکسته افتاده با وزش باد، حریق شعله ور شد که بدلیل صعب العبور بودن منطقه با هماهنگی صورت گرفته روزانه ۴ فروند بالگرد مستقر شدند به طوریکه ۳ فروند بالگرد امداد رسانی هوایی و آب رسانی و یک فروند نیروها انجام می دادند.

به گفته وی، با توجه به تلاش همه جانبه همکاران در عرصه، مشارکت محیط زیست، هلال احمر، نیروهای بسیج و کوهنوردان و جوامع محلی و مجموعه نیروهای امدادرسان و آتش رسانی توانستیم تا این لحظه با گروه بندی از ۴ ضلع شرق، غرب، شمال و جنوب که انتقال تجهیزات و آب رسانی انجام و لکه گیری انجام می دادند، همچنین اقدام به احداث آتش بر کردیم که خوشبختانه ضلع شرقی مهار شده است.

ذکریایی ادامه داد: با توجه به آبرسانی بالگردها و پشتیبانی ایلیوشین ها، آتش شعله ور دیده نمی شود، البته مهار به معنای اطفای حریق نیست چراکه در برخی مناطق حتی تا یک متر لاش برگ داریم که ممکن است آتش زیر این لاش برگ ها باشد و با توجه به عدم بارندگی و خشک بودن سطح ها، این لاش برگ ها که توسط خطای انسانی دچار آتش سوزی شدند، این آتش ها داخل درخت ها نفوذ کردند.

وی با بیان اینکه ۷۰ تا ۸۰ درصد آتش سوزی سطحی است، افزود: این نوید را می دهم که عرصه جان دوباره می گیرد و نگران عرصه نباشند و در برخی مناطق شکسته درخت افتاده است که قانون اجازه خروج را نمی دهد، لذا در اطفای حریق ما را دچار مشکل کرده است.

به گفته این مقام مسئول، بنابر ماده ۴۷ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها، چنانچه عرصه جنگلی مورد آتش سوزی قرار بگیرد، تمامی نیروهای لشگری و کشوری باید پای کار باشند که خوشبختانه ستاد بحران، فرماندار و استاندار، هوافضای سپاه، هلال احمر و نیروهای بسیج و جوامع محلی پای کار بودند تا حریق را اطفا کنیم که اکنون نیروها در حال لگه گیری هستند که بخش اعظم آن مهار شده است، اما بدلیل زمان بر بودن حریق خطر جانی نیروهای ما را تهدید می کند.

فرمانده یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی گفت: به گردشگران توصیه می شود که با حضور در جنگل های هیرکانی و ارسباران از روشن کردن آتش خودداری کنند و در صورت روشن کردن آتش در عرصه جنگلی قبل از ترک کردن عرصه از خاموش بودن آن اطمینان حاصل کنند.