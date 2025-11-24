باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان، در جریان مسابقات کاراته بازی‌های المپیک ناشنوایان، زینب حسن پور در وزن ۵۵- کیلوگرم پس از استراحت در دور نخست، در دوم برابر حریفی از ایتالیا قرار گرفت و ۴ بر یک صاحب برتری شد.

حسن پور با این عمکلرد به فینال رقابت‌های کاراته در وزن ۵۵- کیلوگرم راه یافت.

در جریان مسابقات کاراته، سارا ادریا در وزن ۶۱- کیلوگرم صاحب مدال برنز شد. نهال زکی زاده هم در وزن ۵۰- کیلوگرم فینالیست شده است.

بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو ژاپن آغاز شد و تا روز ۶ آذر ادامه خواهد داشت.