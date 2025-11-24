باشگاه خبرنگاران جوان به مناسبت روز جهانی خاک، برای نخستین بار در شهرستان باغملک مراسمی نمادین برگزار شد که طی آن پوستر روز جهانی خاک توسط پاراگلایدر بر فراز شهر قلعه‌تل به نمایش درآمد. اجرای این برنامه در کشور تاکنون انجام نگرفته و برای اولین بار است که به این صورت برگزار می‌شود؛ بازتاب آن نیز در سایت سازمان خوار و بار جهانی (فائو) قرار خواهد گرفت و به‌عنوان کاری نو، امیدبخش و با تأثیری بسزا مورد توجه قرار خواهد گرفت.

ساکی مدیر آب و خاک و امور فنی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در این مراسم با اشاره به نقش اساسی خاک در تأمین امنیت غذایی، خاک سالم را ضامن ادامه حیات بر روی زمین دانست.

او بر ضرورت افزایش آگاهی عمومی، ترویج کشاورزی مبتنی بر بهبود ساختار خاک و کنترل فرسایش تأکید کرد.

سید قاسم خورشیدی، سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باغملک نیز بر اهمیت ترویج روش‌های کشاورزی پایدار، کنترل فرسایش خاک و حفاظت از منابع طبیعی تأکید کرد.

او افزود: مدیریت ضعیف زمین‌های کشاورزی، صنعتی شدن و استفاده نادرست از نهاده‌ها از عوامل اصلی تخریب خاک به شمار می‌روند.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باغملک گفت: حفاظت از خاک وظیفه‌ای مشترک میان کشاورزان، پژوهشگران، مدیران و جامعه است و با ارتقاء دانش و فرهنگ حفاظت از خاک می‌توان آینده‌ای پایدار برای نسل‌های بعدی رقم زد.

منبع::روابط عمومی جهاد کشاورزی باغملک