کامران رضایی نژاد آخرین مبارزه خود در وزن ۷۵- کیلوگرم رقابت‌های کاراته بازی‌های المپیک ناشنوایان را برای کسب مدال برنز انجام می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان، در چارچوب مسابقات کاراته بازی‌های المپیک ناشنوایان و در روز دوم این رقابت ها، امروز (دوشنبه ۳ آذر) کامران رضایی نژاد در وزن ۷۵- کیلوگرم دراولین مبارزه نماینده آذربایجان را ۶ بر صفر شکست داد. او در دومین مبارزه برابر حریفی از ونزوئلا قرار گرفت و با پیروزی ۴ بر ۲، وارد جمع چهار نفر برتر این وزن از مسابقات قرار گرفت.

مبارزه کامران رضایی نژاد در این مرحله برابر حریفی از ترکیه برگزار شد. او ۲ بر صفر از حریفش پیش افتاد، اما در یک صدم ثانیه پایانی امتیاز از دست داد و از فینال جاماند. بدین ترتیب کامران رضایی نژاد باید در مرحله رده بندی به مبارزه خود ادامه دهد.

در جریان مسابقات کاراته، سارا ادریا در وزن ۶۱- کیلوگرم صاحب مدال برنز شد. نهال زکی زاده در وزن ۵۰- کیلوگرم و زینب حسن پور در وزن ۵۵- کیلوگرم هم فینالیست شده‌اند.

بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو ژاپن آغاز شد و تا روز ۶ آذر ادامه خواهد داشت.

فدراسیون ورزش های ناشنوایان ، مسابقات کاراته ، المپیک ناشنوایان
