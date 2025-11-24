تیم فوتبال تراکتور ایران در چهارچوب هفته پنجم رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا مقابل نسف قارشی ازبکستان قرار می‌گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دیدار تیم‌های نسف قارشی ازبکستان و تراکتور ایران در چهارچوب هفته پنجم رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا از ساعت ۱۷:۱۵ دقیقه امروز در ازبکستان برگزار می‌شود.

این دو تیم تاکنون تنها ۲ بار مقابل یکدیگر قرار گرفتند که در هر ۲ بازی نماینده ازبکستان موفق شده با برتری زمین بازی را ترک کند، حالا تراکتور این انگیزه را دارد تا با کسب برتری انتقام ۲ شکست متوالی مقابل این تیم را بگیرد. تراکتور برای این دیدار به غیر از ایگور پوستونسکی همه بازیکنان خود را در اختیار دارد و ملی‌پوشان این تیم نیز با استراحت کامل آماده حضور در این رقابت‌ها شده‌اند.

با این تفاسیر به نظر می‌رسد اسکوچیچ قصد دارد تراکتور را با آرایش ۱-۳-۲-۴ روانه میدان کند، علیرضا بیرانوند همانند بازی‌های قبلی مسئولیت محافظت از قفس توری تی‌تی‌ها را برعهده دارد، تراکتور بهترین خط دفاعی این رقابت‌ها را با تنها یک گل خورده در اختیار دارد و در ۳ بازی متوالی دروازه این تیم باز نشده است.

زوج شجاع خلیل‌زاده و الکساندر سدلار در قلب خط دفاعی تراکتور به کار گرفته می‌شوند، دانیال اسماعیلی‌فر از جناح راست و محمد نادری بعد از پشت‌سر گذاشتند دوران مصدومیت خود در این دیدار از جناح چپ خط دفاعی به میدان می‌رود.

با توجه به آخرین بازی تراکتور در لیگ برتر که با شکست مقابل خیبر و اشتباه مهدی شیری همراه شد، به نظر می‌رسد در این دیدار اسکوچیچ از زوج اودیل خامروبکف و تیبور هلیلوویچ در خط میانی استفاده کند. نکته جالب در رابطه خامروبکف این خواهد بود که این ملی‌پوش ازبکستانی محصول آکادمی تیم نسف قارشی است و حدود ۱۰ سال پیش نیز با لباس این تیم ۲ بار مقابل تراکتور قرار گرفت. حالا او انگیزه بالایی برابر تیم سابق خود دارد.

در نهایت در فاز تهاجمی نیز مهدی هاشم‌نژاد به عنوان وینگر از جناح راست و مهدی ترابی به عنوان وینگر از جناح چپ به میدان می‌روند، امیرحسین حسین‌زاده نیز پشت‌سر تومیسلاو اشترکالی ۱۱ بازیکن منتخب تراکتور را در این دیدار تشکیل می‌دهند.

ترکیب احتمالی تراکتور:

علیرضا بیرانوند، شجاع خلیل‌زاده، الکساندر سدلار، دانیال اسماعیلی‌فر، محمد نادری، اودیل خامروبکف، تیبور هلیلوویچ، مهدی هاشم نژاد، مهدی ترابی، امیرحسین حسین‌زاده و تومیسلاو اشترکالی.

منبع: ایرنا

