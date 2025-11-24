سرپرست تیم ملی بسکتبال ایران با اشاره به بازی ایران و عراق در اولین پنجره انتخابی جام‌جهانی گفت: به غیر از محمد امینی، سایر ملی‌پوشان برای این دیدار آماده هستند و با قدرت به مصاف عراق می‌رویم.

باشگاه خبرنگاران جوان - محسن شاه‌علی سرپرست تیم ملی بسکتبال ایران و در واکنش به آخرین وضعیت آمادگی تیم ملی بسکتبال ایران در آستانه بازی با عراق در پنجره اول رقابت‌های انتخابی جام‌جهانی ۲۰۲۷ اظهار داشت: خوشبختانه شرایط تیم بسیار خوب است و همه بازیکنان تحت نظر کادر فنی به مرور تمرینات و برنامه‌های از پیش تعیین شده می‌پردازند. از نظر روحی و روانی هم شرایط خوبی داریم و همه چیز برای مصاف با عراق آماده است.

وی در مورد اضافه شدن لژیونر‌ها و مصدومیت محمد امینی در آخرین تمرین تیم نانسی تاکید کرد: تیم ملی از تهران راهی بیروت شد و طبق برنامه سایر نفرات و لژیونر‌ها نیز به ما اضافه شدند. تنها مساله‌ای که در این سفر ایجاد شد به مصدومیت محمد امینی در آخرین لحظات باز می‌گردد که طبق نظر سرمربی تیم، پیتر گریگوریان به عنوان بازیکن جایگزین راهی بیروت شد و امروز به جمع ما اضافه می‌شود.

سرپرست تیم ملی بسکتبال ایران یادآور شد: محمدسینا واحدی، سالار منجی و بهنام یخچالی به تیم اضافه شدند و تیم با نفرات کامل خود در این پنجره به میدان می‌رود. مصدومیت امینی از ناحیه همسترینگ گزارش شده و تا جایی که به ما اطلاع داده‌اند باید تا دوم دسامبر مصادف با ۱۱ آذرماه به روند درمانی خود ادامه دهد تا پس از آن شرایط وی بررسی شود.

شاه‌علی در مورد آخرین وضعیت تیم عراق گفت: این تیم هم در بیروت به سر می‌برد و خود را برای بازی با ما آماده می‌کند. این تیم دیدار‌های دوستانه را در برنامه دارد تا از هر نظر آماده حضور در پنجره انتخابی جام‌جهانی شود. ما هم امروز با لبنان بازی داریم و شرایط خوبی برای حضور در این پنجره داریم.

گفتنی است پنجره انتخابی جام‌جهانی در ۴ گروه پیگیری می‌شود که ایران در گروه C با تیم‌های عراق، سوریه و اردن همگروه است و به نوشته سایت فدراسیون جهانی بسکتبال، ایران دومین تیم برتر در انتخابی جام‌جهانی به شمار می‌رود، در این رده‌بندی استرالیا در رده نخست قرار دارد و ایران بالاتر از تیم‌های بسکتبال چین و نیوزیلند جای دارد.

در گروه اول پنجره انتخابی جام‌جهانی تیم‌های استرالیا، نیوزیلند، فیلیپین و گوام و در گروه دوم ژاپن، چین، کره‌جنوبی و فیلیپین حضور دارند. گروه چهارم نیز از تیم‌های لبنان، عربستان، هند و قطر تشکیل شده است.

منبع: فدراسیون بسکتبال

برچسب ها: تیم ملی بسکتبال ، جام جهانی بسکتبال
خبرهای مرتبط
بازی‌های کشور‌های اسلامی - ریاض؛
پیروزی تیم ملی بسکتبال سه به سه مردان مقابل ترکیه
پنجره انتخابی جام‌جهانی بسکتبال؛ امینی مصدوم شد تا «پیتر» راهی بیروت شود
آغاز جام جهانی بسکتبال ۳ به ۳ دانشجویان با حضور نمایندگان ایران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
النصر و رونالدو همچنان روی نوار پیروزی
حیدری: پنالتی استقلال ربطی به مازیار زارع ندارد؛ برخی فقط دنبال حاشیه هستند!
مهدی طارمی از قلعه نویی عذرخواهی کرده است/ نباید اجازه بدهیم بازیکن محوری در تیم ملی باشد
ادامه فصل درخشان الشمال با حضور بازیکن ۳۸ ساله ایرانی
برد یاران جهانبخش در بلژیک
آغاز مسابقات جهانی کیک بوکیسنگ از فردا
هت‌تریک قهرمانی ایتالیا در تنیس دیویس کاپ
آرسنال ۴-۱ تاتنهام/ ازه قهرمان جدید شهر لندن + فیلم
شکست تیم تنیس‌روی‌میز نوجوانان ایران در یک قدمی مدال جهانی
پروین: بازیکن سالاری و باند بازی در تیم ملی فوتبال وجود دارد
آخرین اخبار
المپیک ۲۰۲۵ ناشنوایان/ زینب حسن پور در کاراته فینالیست شد
المپیک ۲۰۲۵ ناشنوایان/ ابوالفضل زهره وند به مدال نقره دست یافت
سینسیناتی ۰ - ۴ اینتر میامی/ هنرنمایی مسی با یک گل و ۳ پاس گل
المپیک ناشنوایان توکیو؛ تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی ایران قهرمان شدند
اعلام محدودیت‌های ترافیکی مراسم تشییع ۱۰۰ شهید گمنام
اینتر ۰ - ۱ میلان/ آلگری فاتح دربی دلامادونینا با کمک دستان مانیان+ فیلم
مهدوی: نزول تیم ملی ما به علت ضعف در پایه‌ها است
تراکتوری‌ها به دنبال انتقام از تیم قعر جدولی نسف در ازبکستان
پروین: بازیکن سالاری و باند بازی در تیم ملی فوتبال وجود دارد
الچه ۲ - ۲ رئال مادرید/ سومین ناکامی متوالی کهکشانی تقدیم به بارسلونا+ فیلم
النصر و رونالدو همچنان روی نوار پیروزی
آغاز مسابقات جهانی کیک بوکیسنگ از فردا
مهدی طارمی از قلعه نویی عذرخواهی کرده است/ نباید اجازه بدهیم بازیکن محوری در تیم ملی باشد
هت‌تریک قهرمانی ایتالیا در تنیس دیویس کاپ
آرسنال ۴-۱ تاتنهام/ ازه قهرمان جدید شهر لندن + فیلم
ادامه فصل درخشان الشمال با حضور بازیکن ۳۸ ساله ایرانی
برد یاران جهانبخش در بلژیک
شکست تیم تنیس‌روی‌میز نوجوانان ایران در یک قدمی مدال جهانی
حیدری: پنالتی استقلال ربطی به مازیار زارع ندارد؛ برخی فقط دنبال حاشیه هستند!
اسکوچیچ: تراکتور آماده نمایش باکیفیت مقابل نسف است
کرمونزه ۱ - ۳ رم/ گرگ‌ها صدر جدول را پس گرفتند + فیلم
تماس رییس فدراسیون فوتبال با سرمربی و مدیر تیم ملی فوتسال
المپیک ناشنوایان توکیو؛ ۴ طلا، ۷ نقره و ۱۲ برنز کاروان ایران تا پایان روز نهم
پنجره انتخابی جام‌جهانی بسکتبال؛ امینی مصدوم شد تا «پیتر» راهی بیروت شود
بازگشت قلی‌زاده در شب شکست یاران محبی
عیادت وزیر ورزش از «النا معدنی‌پور»؛ پیگیری شرایط موتورسوار سانحه دیده
دومین برد شهداب در لیگ والیبال
سهرابیان زیر تیغ باشگاه استقلال؛ اخلاق از همه چیز مهمتر است
فرزانه توسلی پس از باخت به برزیل: قول می‌دهم ایتالیا و پاناما را ببریم
شهرزاد مظفر: مقابل برزیل بیش از توان مایه گذاشتیم