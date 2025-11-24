باشگاه خبرنگاران جوان - محسن شاه‌علی سرپرست تیم ملی بسکتبال ایران و در واکنش به آخرین وضعیت آمادگی تیم ملی بسکتبال ایران در آستانه بازی با عراق در پنجره اول رقابت‌های انتخابی جام‌جهانی ۲۰۲۷ اظهار داشت: خوشبختانه شرایط تیم بسیار خوب است و همه بازیکنان تحت نظر کادر فنی به مرور تمرینات و برنامه‌های از پیش تعیین شده می‌پردازند. از نظر روحی و روانی هم شرایط خوبی داریم و همه چیز برای مصاف با عراق آماده است.

وی در مورد اضافه شدن لژیونر‌ها و مصدومیت محمد امینی در آخرین تمرین تیم نانسی تاکید کرد: تیم ملی از تهران راهی بیروت شد و طبق برنامه سایر نفرات و لژیونر‌ها نیز به ما اضافه شدند. تنها مساله‌ای که در این سفر ایجاد شد به مصدومیت محمد امینی در آخرین لحظات باز می‌گردد که طبق نظر سرمربی تیم، پیتر گریگوریان به عنوان بازیکن جایگزین راهی بیروت شد و امروز به جمع ما اضافه می‌شود.

سرپرست تیم ملی بسکتبال ایران یادآور شد: محمدسینا واحدی، سالار منجی و بهنام یخچالی به تیم اضافه شدند و تیم با نفرات کامل خود در این پنجره به میدان می‌رود. مصدومیت امینی از ناحیه همسترینگ گزارش شده و تا جایی که به ما اطلاع داده‌اند باید تا دوم دسامبر مصادف با ۱۱ آذرماه به روند درمانی خود ادامه دهد تا پس از آن شرایط وی بررسی شود.

شاه‌علی در مورد آخرین وضعیت تیم عراق گفت: این تیم هم در بیروت به سر می‌برد و خود را برای بازی با ما آماده می‌کند. این تیم دیدار‌های دوستانه را در برنامه دارد تا از هر نظر آماده حضور در پنجره انتخابی جام‌جهانی شود. ما هم امروز با لبنان بازی داریم و شرایط خوبی برای حضور در این پنجره داریم.

گفتنی است پنجره انتخابی جام‌جهانی در ۴ گروه پیگیری می‌شود که ایران در گروه C با تیم‌های عراق، سوریه و اردن همگروه است و به نوشته سایت فدراسیون جهانی بسکتبال، ایران دومین تیم برتر در انتخابی جام‌جهانی به شمار می‌رود، در این رده‌بندی استرالیا در رده نخست قرار دارد و ایران بالاتر از تیم‌های بسکتبال چین و نیوزیلند جای دارد.

در گروه اول پنجره انتخابی جام‌جهانی تیم‌های استرالیا، نیوزیلند، فیلیپین و گوام و در گروه دوم ژاپن، چین، کره‌جنوبی و فیلیپین حضور دارند. گروه چهارم نیز از تیم‌های لبنان، عربستان، هند و قطر تشکیل شده است.

منبع: فدراسیون بسکتبال