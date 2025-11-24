شهر رشت مرکز استان گیلان امروز همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) میزبان پیکر‌های مطهر ۷ شهید والامقام گمنام است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ عاشوری - آیین تشییع پیکر مبارک ۷ شهید گمنام دوران دفاع مقدس صبح امروز (دوشنبه ۳ آذر ماه همزمان با سالروز شهادت خانم حضرت فاطمه زهرا (س) با حضور مردم شهیدپرور گیلان از معراج شهدای سپاه ناحیه مرکزی رشت واقع در پل عراق آغاز و به سمت میدان شهدای ذهاب شهرداری این شهر برگزار شد.

 

در این مراسم معنوی که علاوه بر اقشار مختلف مردم، استاندار، فرمانده سپاه، مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس گیلان، فرماندهان نظامی و انتظامی، مدیران و مسئولان استان حضور داشتند، آیت الله رسول فلاحتی نماینده ولی فقیه در گیلان بر پیکر این شهدای خوشنام نماز خواند.

پیکر مطهر ۲ شهید والامقام در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش و پارک آفتاب لیسار حویق این شهرستان به خاک سپرده خواهند شد.

پیکر‌های پاک ۵ شهید بزرگوار دیگر هم که به صورت امانی به گیلان آورده شده‌اند و پس از مراسم تشییع به معراج شهدای تهران بازگردانده می‌شوند.

طی روز‌های قبل نیز نقاط مختلف استان گیلان اعم از هیئت‌های مذهبی، مساجد بزرگ، ادارات، سازمان ها، مدارس، دانشگاه ها، بقعه‌های متبرکه و ... میزبان پیکر‌های مطهر این شهدای گرانقدر بودند.

به گفته سرهنگ پاسدار حسن حبیبی، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس گیلان، میانگین سنی این شهدا بین ۱۹ تا ۲۷ سال است که در عملیات‌های کربلای ۴، والفجر ۸، بدر، نصر ۷، عاشورای ۲ و والفجر مقدماتی به شهادت رسیده بودند.

برچسب ها: شهید گمنام ، دفاع مقدس
Iran (Islamic Republic of)
چنگیز ح
۰۰:۴۱ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
تو رشت یعنی جا نبود برای دوتا شهید؟ جای تاسفه
