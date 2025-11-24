باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - در المپیک ۲۰۲۵ ناشنوایان توکیو، مهدی پوراسماعیل در وزن ۵۸- کیلوگرم تکواندو آقایان مدال طلا گرفت و فاطمه زهرا ذلیکانی بهنمیری هم این مدال را در وزن ۵۷- کیلو بانوان تکرار کرد.

مدال طلا پوراسماعیل و ذلیکانی، پنجمین و ششمین مدال تکواندو و بیست و دومین و بیست و سومین مدال کاروان ایران در المپیک ۲۰۲۵ ناشنوایان توکیو بود.

مهدی پوراسماعیل در دیدار فینال حریفی از ازبکستان را مغلوب کرد.

او در ۲ راند متوالی و با نتایج ۱۲ بر ۹ و ۱۹ بر ۱۷ پیروز شد و به مدال طلا دست یافت.

پوراسماعیل در اولین مبارزه برابر حریف سرسخت کره‌ای با نتیجه ۲ بر ۱ پیروز شد. وی در دومین مبارزه خود برابر حریف یونانی در ۲ راند و با نتایج ۱۵ بر یک و ۱۶ بر ۴ پیروز شد. سپس در سومین مبارزه و برای صعود به فینال هم نماینده قزاقستان را ۲ بر ۱ شکست داد.

فاطمه زهرا ذلیکانی در فینال وزن ۵۷- کیلوگرم مسابقات تکواندو بازی‌های المپیک ناشنوایان به مصاف حریفی از ازبکستان رفت و در ۲ راند این رقابت با نتایج ۷ بر ۳ و ۱۴ بر ۱۲ پیروز شد و به مدال طلا دست یافت.

دختر بهنمیری پیش از این و پس از استراحت در دور نخست به مصاف حریفی از یونان رفت و با حساب ۲ بر صفر به برتری دست یافت.

ذلیکانی در دور سوم با حریفی از قزاقستان رقابت کرد و هر دو راند این مبارزه را ۲ بر صفر برد و فینالیست شد.