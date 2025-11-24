\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u0631\u0648\u0636\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062e\u0627\u0646\u06af\u06cc \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0627\u0645 \u0641\u0627\u0637\u0645\u06cc\u0647 \u062f\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0633\u06cc\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0648 \u0628\u0644\u0648\u0686\u0633\u062a\u0627\u0646 \u067e\u0627\u0628\u0631\u062c\u0627 \u0627\u0633\u062a.\u0632\u0646\u062f\u0647 \u0646\u06af\u0647 \u062f\u0627\u0634\u062a\u0646 \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af \u0641\u0627\u0637\u0645\u06cc \u0648 \u062a\u0631\u0648\u06cc\u062c \u0645\u062d\u0628\u062a \u0627\u0647\u0644 \u0628\u06cc\u062a (\u0639) \u062f\u0631 \u062e\u0627\u0646\u0648\u0627\u062f\u0647\u200c\u0647\u0627 \u0627\u0632 \u0627\u0647\u062f\u0627\u0641 \u0627\u06cc\u0646 \u0631\u0648\u0636\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062e\u0627\u0646\u06af\u06cc \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n