برگزاری روضه‌های خانگی + فیلم

همزمان با ایام فاطمیه روضه‌های خانگی در استان سیستان و بلوچستان برپا است.

باشگاه خبرنگاران جوان - روضه‌های خانگی در ایام فاطمیه در استان سیستان و بلوچستان پابرجا است.
زنده نگه داشتن فرهنگ فاطمی و ترویج محبت اهل بیت (ع) در خانواده‌ها از اهداف این روضه‌های خانگی است.

 

