باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد حسنی بالاجاده - معماریان مدیرجهاد کشاورزی فریدونکنار گفت:به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج، رزمایش تخصصی کشاورزی و دامپزشکی با هدف واکسیناسیون دامها علیه بیماری تب برفکی، با مشارکت کارشناسان کانون بسیج مهندسین کشاورزی و شبکه دامپزشکی شهرستان فریدونکنار برگزار شد.
او افزود: در این رزمایش، دامهای شیری و گوشتی در نقاط مختلف شهرستان، با واکسنهای معتبر و مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واکسینه شدند.
معماریان گفت:این اقدام با هدف پیشگیری از شیوع بیماری، ارتقای سلامت دامها و جلوگیری از خسارتهای اقتصادی انجام گرفت و نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی منطقه دارد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فریدونکنار، ضمن قدردانی از تلاش کارشناسان حوزه کشاورزی و دامپزشکی، بر اهمیت همکاریهای بینبخشی در تحقق اهداف سلامت دام و توسعه بخش کشاورزی تأکید کرد.
او افزود: این رزمایش، نمادی از همبستگی و عزم دستگاههای مسئول در حفاظت از سلامت دامها و ارتقای سطح بهداشت و ایمنی در شهرستان فریدونکنار است.