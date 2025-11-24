شهروندخبرنگار ما همزمان با هفته بسیج تصاویری از برپایی غرفه آموزشگاه هنر‌های تجسمی استاد کاشکی ارشد هنر در مسجد جامع شهرستان نیشابور را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با هفته بسیج، غرفه آموزشگاه هنر‌های تجسمی "استاد کاشکی" ارشدهنر، استاد دانشگاه، و معلم هنرستان سپهری راد، در مسجد جامع شهرستان نیشابور استان خراسان رضوی برپاشد. این استاد هنرمند و هنرجویانش با کشیدن پرتره دانش آموزان به صورت رایگان به آنها خدمات رسانی کردند.
گفتنی ست این کار زیبا و خلاقانه باهمکاری بسیج هنرمندان و اداره فرهنگ ارشاد اسلامی صورت گرفت.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: مریم دانشگر - خراسان رضوی

برپایی غرفه آموزشگاه هنرهای تجسمی استاد کاشکی در مسجد جامع نیشابور همزمان با هفته بسیج

برپایی غرفه

برپایی غرفه آموزشگاه هنرهای تجسمی

برپایی غرفه آموزشگاه هنرهای تجسمی

برپایی غرفه آموزشگاه هنرهای تجسمی

برپایی غرفه آموزشگاه هنرهای تجسمی استاد کاشکی در مسجد جامع نیشابور همزمان با هفته بسیج

