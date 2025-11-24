باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با هفته بسیج، غرفه آموزشگاه هنر‌های تجسمی "استاد کاشکی" ارشدهنر، استاد دانشگاه، و معلم هنرستان سپهری راد، در مسجد جامع شهرستان نیشابور استان خراسان رضوی برپاشد. این استاد هنرمند و هنرجویانش با کشیدن پرتره دانش آموزان به صورت رایگان به آنها خدمات رسانی کردند.

گفتنی ست این کار زیبا و خلاقانه باهمکاری بسیج هنرمندان و اداره فرهنگ ارشاد اسلامی صورت گرفت.

شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: مریم دانشگر - خراسان رضوی

