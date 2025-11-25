باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شبکه تهران، دکتر ملکی در این نشست، ضمن تسلیت شهادت حضرت زهرا (س) و عرض خداقوت به فرمانده و کادر بسیج شبکه تهران، از اهمیت و نقش بسیج در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی گفت و افزود: «شکل‌گیری بسیج در همان ابتدای انقلاب به تعبیر حضرت امام (ره) معجزه این انقلاب بود که توانست در شرایط ملتهب و ناامن سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی امنیت را به ارمغان آورد و نوعی انسجام‌بخشی و وحدت را در کشور ایجاد کند. ملکی ویژگی‌های بسیج را ایمان به خدا، اخلاص در عمل، تلاشی بی‌منت، ایثار، فداکاری و شهادت‌طلبی عنوان کرد و گفت: بسیج برکات فراوانی در دفاع مقدس، در حفظ امنیت، در سازندگی، در مدیریت بحران‌ها و در دفاع از حرم و نیز دفاع مقدس ۱۲ روزه داشته و ما موظفیم با تقویت فرهنگ و مکتب بسیجی، الگوی درستی از یک بسیجی تمام عیار را به جامعه ارائه دهیم تا همگان جذب این فرهنگ شوند. وی الگو بودن بسیجیان از جهات مختلفی از جمله اخلاق، رفتار، نظم، انسجام درست مناسک و مستحبات، علم‌آموزی، آماده به رزم بودن ولایتمداری، حق‌طلبی، ظلم‌ستیزی، بصیرت، دشمن‌شناسی و انقلابی بودن و انقلابی ماندن را مهم خوانده و از نیرو‌های بسیجی شبکه خواست تا خودشان را برای حفظ نظام و انقلاب در هر شرایطی آماده کنند.

سرپرست شبکه تهران برگزاری جلسه‌های معرفت افزایی، دوره‍‌های آموزشی امداد، سواد رسانه‌ای و آموزش‌های نظامی برای بسیجیان شبکه را دارای اهمیت دانست و اظهار امیدواری کرد در جلسه بعدی که با نیرو‌های بسیجی شبکه برگزار خواهد شد، گزارشی از اقدامات صورت گرفته در این زمینه‌ها داده شود.

در ادامه این نشست، «سیدمحمدهادی قاسم‌تبار»، فرمانده بسیج شبکه تهران، با تشریح تاریخچه، مأموریت‌ها و برنامه‌های آتی این نهاد، گفت: «بسیج که در پنجم آذر ۱۳۵۸ به فرمان مستقیم بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی (ره) تأسیس شد، همواره به عنوان بازوی قدرتمند نظام اسلامی عمل کرده است. پایگاه مقاومت بسیج شبکه تهران از سال ۱۳۹۲ به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرده و در چارچوب اساسنامه سازمان بسیج مستضعفین، مأموریت خود را در راستای حفظ دستاورد‌های انقلاب اسلامی و ترویج ارزش‌های اسلامی-ایرانی پیگیری می‌کند و در حال حاضر این پایگاه با نام "شهدای خدمت" مشغول به کار است.»

وی با اشاره به اهداف کلان این نهاد، افزود: «بر اساس مأموریت‌های تعریف‌شده از سوی بسیج صداوسیما، مهم‌ترین رسالت ما شامل جذب و توانمندسازی کارکنان، اجرای برنامه‌های فرهنگی و عقیدتی، برگزاری دوره‌های معرفت‌افزایی و آموزشی، و ترویج فرهنگ اسلامی در محیط رسانه است. ما معتقدیم انتقال ارزش‌ها، باور‌ها و مهارت‌های فردی از طریق کارکنان بسیجی به یکدیگر، گام مؤثری در تقویت بنیان‌های فرهنگی رسانه ملی خواهد بود.»

فرمانده بسیج شبکه تهران با اشاره به برنامه‌های تولیدات رسانه‌ای، تصریح کرد: «تولید مستند، نماهنگ و موشن‌گرافی با موضوعات بسیج و انقلاب در دستور کار قرار دارد. همچنین برگزاری نشست‌های تخصصی هم‌اندیشی در حوزه تحکیم بنیان خانواده، قرآن‌محوری در خانواده، ترویج حجاب و عفاف و آسیب‌شناسی معروفات متروک و منکرات رایج از اولویت‌های ماست.»

«قاسم‌تبار» به برنامه‌های آینده اشاره و خاطرنشان کرد: «برگزاری یادواره‌های شهدا، مراسم مناسبت‌های ملی-مذهبی از جمله سالروز آزادسازی خرمشهر، سالگرد ارتحال امام خمینی (ره)، هفته بسیج و دهه مبارک فجر، همچنین اجرای اردو‌های زیارتی-سیاحتی به مشهد مقدس، قم، جمکران و مناطق عملیاتی جنوب کشور از برنامه‌های پیش‌بینی شده است.»

وی در بخش دیگری از سخنان خود به همکاری‌های در سطح استان اشاره و تاکید کرد: «بسیج شبکه تهران با ایجاد فضای صمیمانه و برادرانه بین دستگاه‌های مختلف و تقویت روحیه جهادی در بین کارکنان، آمادگی کامل دارد تا به عنوان بازوی توانمند، در حفظ و حراست از منافع و منابع رسانه ملی گام بردارد. ما همکاری نزدیکی با بسیج صداوسیما، حوزه‌های سپاه سیدالشهدا (ع) و سپاه حضرت محمد (ص) و نهاد‌های فرهنگی استان داریم.»

فرمانده بسیج شبکه تهران در پایان با تأکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری، اظهار داشت: «بسیج مجموعه‌ای از برترین انسان‌ها و آماده‌به‌کارترین جوانان کشور است. تا بسیج هست، نظام اسلامی از سوی دشمنان تهدید نخواهد شد. این یک رکن اساسی و سند افتخار ماست.»