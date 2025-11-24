باشگاه خبرنگاران جوان - در روز دوشنبه ۳ آذر ماه مصادف با شهادت بانوی دو عالم، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، فیلم های سینمایی و تلویزیونی از شبکه های سیما پخش می شوند.

فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی و انیمیشن «انتظار»، «لوراکس»، «آسمان غرب»، «حفره»، «سپید به رنگ مروارید»، «هویت پنهان ۲»، «لبه تیغ»، «مرا به خانه برگردان»، «سرخ به رنگ عقیق»، «تخم مرغ»، «روز بعد از فردا»، «آخرین شناسایی»، «بوسیدن روی ماه» و «معلم من اختاپوس»؛ دوشنبه ۳ آذر ماه مصادف با شهادت بانوی دو عالم، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، از شبکه‌های سیما روی آنتن می‌روند.

**** شبکه تهران سیما

فیلم سینمایی «آسمان غرب» به کارگردانی «محمد عسگری»، دوشنبه ۳ آذر ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «آسمان غرب» رشادت، غیرت و میهن‌دوستی خلبان شهید علی‌اکبر شیرودی و دیگر همرزمانش را در روزهای آغازین جنگ به تصویر می‌کشد و ...

میلاد کی‌مرام، امیر حسین آرمان، نادر فلاح، آرمین رحیمیان، کریم امینی، روح الله زمانی، محمد رضا صولتی، پیام اینالوئی، احسان عباسی، صفر محمدی، احسان صاحب الزمانی، یوسف فروتن، راهله لطفی، پرهام غلاملو، سمیه مهری، نیوشا علیپور، تورج الوند و نسیم ادبی در فیلم سینمایی «آسمان غرب» هنرنمایی کرده اند.

**** شبکه نمایش

فیلم تلویزیونی «سپید به رنگ مروارید» به کارگردانی «سیدروح الله حجازی»، دوشنبه ۳ آذر ماه ساعت ۱۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم داستان زندگی مادری است که فرزندش احمد سال هاست که زندگی نباتی دارد و او سال هاست که از خانه بیرون نرفته و از احمد مراقبت می کند. عروسی پسر دومش ایمان است ولی قصد دارد به خاطر احمد به عروسی نرود تا اینکه دختری به نام سحر به خانه آنها می آید و می گوید که احمد را بارها از ایستگاه اتوبوس روبروی خانه شان دیده و ...

رابعه مدنی، شاهرخ استخری، لیندا کیانی، سهی بانو ذولقدر، حسام محمودی، مینا سلیمی و فرزاد رمضانی در فیلم تلویزیونی «سپید به رنگ مروارید» هنرنمایی کرده اند.

فیلم سینمایی «هویت پنهان ۲» به کارگردانی «تیل اندمن»، دوشنبه ۳ آذر ماه ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی نینا کانزندورف، بنجامین سادلر و آلوارا هوفلس خواهید دید: به‌دنبال اختلاس و پولشویی در یکی از بانک‌های خصوصی هامبورگ به‌نام هریت، شخصی به‌نام فیلیپ روتهوف دستگیر می‌شود. دادگاه برای اثبات جرم او شخصی به‌نام ویکتور میرو را احضار می‌کند. او قبل از اعزام به دادگاه در یک عملیات بمب‌گذاری به‌قتل می‌رسد! او در اعترافاتش نام شخص دیگری به‌نام سیمون درهر را افشا می‌کند که در این پولشویی دست داشته است....

فیلم سینمایی «لبه تیغ» به کارگردانی «لی تاماهوری»، دوشنبه ۳ آذر ماه ساعت ۱۵:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

داستان این فیلم با بازی آنتونی هاپکینز، الک بالدوین، مک فرسن و الی ماکپرسون؛ درباره مردی میلیاردر به نام چارلز مورس است که در سفری به آلاسکا از فکر این که همسرش، میکی و باب گرین بالدوین به یکدیگر علاقه دارند، رنج می برد. تا این که هواپیمای حامل چارلز، باب و دستار او استیون، در دریاچه ای بسیار پرت سقوط می کند و حالا آنان باید پای پیاده خود را نجات بدهند که ...

فیلم سینمایی «مرا به خانه برگردان» به کارگردانی «سیونگ وو کیم»، دوشنبه ۳ آذر ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم با بازی بک جو هی، جین هی باک و جونگ آئری؛ درباره مادر دلسوزی به نام جونگ یئون است که شش سال پس از مفقودی پسرش همچنان امید خود را از دست نداده است؛ حتی پس از آن که تصادف تکان‌دهنده شوهرش نیز به غم و اندوه او افزود. وی با این‌که در سوگ است و در یاس و ناامیدی از دست‌رفته‌هایش غرق شده اما همچنان تسلیم نشده است؛ و درست زمانی که به نظر می‌رسد همه چیز بیهوده است، مادر از وجود پسری در منطقه‌ای خارج از شهر و بین مردمان ماهی‌گیر باخبر می‌شود که ظاهرا به پسر گم‌شده او شباهت دارد اما ...

فیلم تلویزیونی «سرخ به رنگ عقیق» به کارگردانی «سیدروح الله حجازی»، دوشنبه ۳ آذر ماه ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

داستان فیلم درباره پیرزنی است به نام ننه عقیق که سال هاست که پسرش بهروز مفقودالاثر است و حالا که می خواهند جسدش را بیاورند به جنوب بازگشته است. او به خانه زهره و همسرش مسعود رفته است. زهره نامزد بهروز بوده که پس از اینکه بهروز مفقود شده با مسعود ازدواج کرده و یک دختر به نام تارا دارند. مسعود به دنبال یک عکس از بهروز است که روی سنگ قبرش حک نمایند ولی بهروز هیچ عکسی ندارد. ننه عقیق و تارا به هر کجا که فکر می کنند عکسی از بهروز موجود باشد مثل مدرسه اش و یا یک رزمنده که از بچه های جبهه عکس می گرفته سر می زنند ولی ...

رابعه مدنی، علی دهکردی، شیوا ابراهیمی، گیلدا ویشکی و میثم راشدی در فیلم تلویزیونی «سرخ به رنگ عقیق» بازی کرده اند.

فیلم سینمایی «تخم مرغ» به کارگردانی «سمیح کاپلان‌اوغلو»، دوشنبه ۳ آذر ماه ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

داستان این فیلم با بازی اوفوک بایراکتار، کان کاراباکاک و باتییوهِن اَک؛ درباره یوسف شاعری است که پس از مرگ مادر خود پس از سال ها به زادگاه خود باز می گردد. او با خانه ای رو به زوال و متروک مواجه می شود. آیلا دختری جوان منتظر اوست. او صبح روزی را که بازمی گردد کنار جسد مادرش می گذراند و ....

فیلم سینمایی «روز بعد از فردا» به کارگردانی «رولاند امریش»، دوشنبه ۳ آذر ماه ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

داستان این فیلم با بازی دنیس کواید، جیک جیلنهال و امی رسوم؛ درباره حوادث جوی کره زمین است، جک هال کارشناس هواشناسی معتقد است که تا سال آینده یک عصر یخبندان بر روی کره زمین شکل می گیرد. ولی او با دانشمندی انگلیسی به نام راپسن آشنا می شود که عقیده دارد روز حادثه خیلی زودتر از زمان پیش بینی شده است و ...

**** شبکه افق

فیلم سینمایی «آخرین شناسایی» به کارگردانی «علی شاه حاتمی»، دوشنبه ۳ آذر ماه ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهید دید: عده ای از بسیجیان تخریب چی بعد از باز کردن معبر بر انجام عملیات در اثر بمباران به شهادت می رسند و از این میان تنها دو نفر باقی می مانند تا کار را یک سره کنند. از طرفی حضور نیروها و تجمع آن ها در یک نقطه باعث بیماری و فشار روانی بسیاری می شود. در این میان دو تن از تخریب چی ها به خاک دشمن نفوذ می کنند و ...

فرزین اژدری، پیمان شریعتی، غلامرضا علی اکبری، محمدرضا ایرانمنش، شهرام پوراسد و رضا قومی در فیلم سینمایی «آخرین شناسایی» ایفای نقش کرده‌اند.

**** شبکه امید

فیلم سینمایی «بوسیدن روی ماه» به کارگردانی «همایون اسعدیان»، دوشنبه ۳ آذر ماه ساعت ۱۴:۳۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: احترام‌السادات و فروغ خانم دو پیرزن هستند که در همسایگی هم زندگی می کنند و بیش از بیست سال است که در انتظار فرزندانشان هستند. احترام السادات هفته ای یک بار به بنیاد شهید مراجعه می کند و می خواهد هر طور شده رد و اثری از فرزندش بیابد اما بنیاد شهید پاسخ مشخصی به او نمی دهد. بقیه فرزندانش که همگی صاحب خانواده هستند از او می خواهند که دست از این کار بردارد زیرا که به لحاظ جسمی حال و روز مساعدی ندارد و رفت و آمد در شهر آلوده تهران او را بیمارتر می کند اما گوش احترام السادات بدهکار نیست و او پیگیر رد و نشانی از فرزندش است. کارمندان بنیاد شهید که از مراجعات او خسته شده اند هر بار با جوابی او را دلخوش کرده و به خانه می فرستند. عاقبت یک روز از بنیاد شهید تماس می گیرند و ...

شیرین یزدان بخش، رابعه مدنی، شبنم مقدمی و مسعود رایگان در فیلم سینمایی «بوسیدن روی ماه» هنرنمایی کرده‌اند.

**** شبکه فراتر (۴k)

فیلم سینمایی «معلم من اختاپوس» به کارگردانی «جیمز اف رید و پیپا الریش»، دوشنبه ۳ آذر ماه ساعت ۲۰:۰۰ از شبکه فراتر پخش خواهد شد.

این مستند با بازی کریگ فاستر؛ درباره یک فیلمساز است که در دریای آفریقای جنوبی با اختاپوسی مواجه می شود که این دیدار باعث دوستی غیرعادی می شود و ...