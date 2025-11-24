باشگاه خبرنگاران جوان - بخش رپید بیست و هفتمین دوره مسابقات شطرنج نوجوانان آسیا پیش از این به پایان رسید و تیم ایران در آن با یک مدال طلا و دو نقره به کار خود پایان داد.

این رقابت‌ها از ۳۰ آبان آغاز شده و تا ۹ آذر در بانکوک تایلند و در سه بخش استاندارد، سریع و برق‌آسا در حال برگزاری است.

در بخش پسران کیاشا محبوبی در رده زیر ۸ سال، رادمان رضاپور در رده زیر ۱۰ سال و رامتین کاکاوند و آیهان رهبر در رده زیر ۱۲ سال هر سه بازی خود را با پیروزی پشت سر گذاشتند.

در بخش دختران نیز مهدیس اسدی‌کلام در زیر ۸ سال، اسما حسن‌پورمقدم در زیر ۱۰ سال و سارینا کوثری در زیر ۱۲ سال هر سه امتیاز را کسب کردند.

