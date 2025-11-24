رییس شورای اسلامی شهر تهران گفت: راه شهدا همیشه نورانی است و این ما هستیم که باید به این نور وصل شویم.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی چمران روز دوشنبه با حضور در مراسم تشییع یکصد شهید گمنام دفاع مقدس، ضمن تسلیت شهادت مظلومانه حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار کرد: راه شهدا همیشه زنده بوده و باعث هدایت است.

وی افزود: یزیدیان همواره خواسته‌اند این مسیر نورانی را از بین ببرند؛ اما نور شهدا بر تاریکی آنها غلبه کرده است.

امروز، تهران شاهد وداعی معنوی و ملی با ۱۰۰ شهید گمنام خواهد بود؛ آیینی که یاد و خاطره آنان را برای همیشه در دل مردم ثبت و درس ایثار و فداکاری را به نسل‌های آینده منتقل می‌کند.

حضور مردم، بسیجیان، خانواده‌های شهدا و گروه‌های جهادی، جلوه‌ای از عشق و ارادت واقعی به شهدای گمنام و ارزش‌های انقلاب را نشان می‌دهد.

مراسم وداع با پیکر‌های مطهر شهدای گمنام یکشنبه شب در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شده بود.

این مراسم تشییع با سخنرانی سردار احمدرضا رادان فرمانده انتظامی کل کشور و با حضور محمدصادق معتمدیان استاندار، سردار حسن حسن‌زاده فرمانده سپاه محمدرسول الله (ص)، حسین خوش‌اقبال فرماندار و سردار عباسعلی محمدیان فرمانده انتظامی تهران برگزار شد.