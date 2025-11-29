مدیرعامل پشتیبانی امور دام گفت: با حذف عاملان توزیع، نهاده با نرخ مصوب بازار به ثبات و آرامش می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - پرویز جعفری مدیرعامل پشتیبانی امور دام کشور گفت: توزیع نهاده های دامی توسط پشتیبانی امور دام در بازار پروتئین تاثیر بسزایی خواهد داشت به طوریکه ثبات بازار نهاده در قیمت گوشت و مرغ هم اثر خود را نشان می دهد.

به گفته وی، با واگذاری توزیع نهاده به پشتیبانی امور دام تنها شرکت عرضه کننده در سطح کشور است که براین اساس دامدار یا مرغدار این اطمینان را دارد که نهاده با قیمت مصوب از سامانه بازارگاه خریداری کند که این امر در آرامش بازار و ثبات قیمت اثر گذار است.

جعفری ادامه داد: استمرار روند توزیع نهاده از طریق پشتیبانی امور دام و ثبات و آرامش بازار، منجر به کاهش قیمت محصولات پروتئینی خواهد شد.

مدیرعامل پشتیبانی امور دام با بیان اینکه مصوبه واگذاری توزیع نهاده های دامی طی روزهای  اخیر ابلاغ شده است، افزود: این مصوبه آیین نامه اجرایی دارد، اما واردکنندگانی که در این طرح کالا را در اختیار پشتیبانی امور دام قرار می دهند، علاوه بر دریافت پول ، برای دریافت ارز هم به بانک معرفی می شوند که با حذف عاملین توزیع، نهاده با نرخ مصوب در اختیار تولیدکننده قرار می گیرد که این امر منجر به آرامش و ثبات و تضمین امنیت غذایی می شود.

وی گفت: برآوردها حاکی از آن است که طی ۲ هفته آتی با توزیع نهاده های دامی ذرت، جو و کنجاله سویا با نرخ مصوب در سامانه بازارگاه، بازار به آرامش برسد. گفتنی است واردکنندگانی که نهاده در اختیار پشتیبانی امور دام قرار دهند، بلافاصله جهت دریافت ارز به بانک مرکزی معرفی می شوند و وقفه ای در این خصوص وجود ندارد.

برچسب ها: نهاده دامی ، قیمت ذرت ، کنجاله سویا
