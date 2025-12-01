نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: با ایجاد زنجیره تولید تا توزیع، قیمت گوشت قرمز با حذف واسطه‌ها ۳۰ درصد کاهش می‌یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - جواد آزاد نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: با توجه به شرایط خشکسالی و افزایش قیمت علوفه و نهاده های دامی، هزینه های تولید تحت تاثیر قرار گرفت.

به گفته وی، با شیوع بیماری تب برفکی در استان تهران، کاهش تولید و عرضه شیرخام روی افزایش قیمت تا حدی اثر گذار بود، هرچند نرخ مصوب تغییری نداشته، اما قیمت توافقی بیش از این رقم است به طوریکه اکنون هرکیلو شیرخام با نرخ ۲۷ تا ۳۲ هزارتومان از دامدار خریداری می شود، درحالیکه قیمت تمام شده بالاتر از این رقم است.

آزاد ادامه داد: با توجه به خشکسالی وکمبود نهاده دامی و حامل های انرژی قیمت ۳۴ هزار و ۹۰۰ تومان به ازای هرکیلو شیرخام پیشنهاد داده ایم.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون درباره آخرین وضعیت تولید گوشت قرمز بیان کرد: امسال برمبنای برآورد معاونت امور دام قرار بود ۹۵۰ هزارتن گوشت قرمز تولید شود که براین اساس  انتظار می رود با کنترل تب برفکی کنترل و تامین نهاده دامی از کشتار دام های مولد جلوگیری شود.

به گفته وی، با وجود مشکلات تامین نهاده های دامی ناشی از روند تخصیص ارز، تولیدکنندگان نسبت به واردات گوشت گلایه مند هستند که براین اساس دولت باید توجه جدی به تولید داشته باشد چراکه در بحث جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و پدافند غیرعامل اهمیت تولید کاملا نمایان است.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون با اشاره به تاثیر واردات گوشت قرمز بر تنظیم بازار تصریح کرد: واردات گوشت تنها منجر به هدر رفت ارز می شود، درحالیکه با استفاده از تجربه دنیا باید بدنبال ایجاد زنجیره ها برویم که این امر افزایش بهره وری، کاهش قیمت تمام شده تولید را به همراه دارد.

