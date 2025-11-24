رئیس شورای مرکزی بنیاد مسکن گفت: پیشنهاد افزایش میزان تسهیلات مسکن روستایی بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان را خواهیم داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- حجت الاسلام حسین روحانی نژاد رئیس شورای مرکزی بنیاد مسکن در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بنیاد مسکن در زمینه طرح‌هایی ملی مثل مسکن مهر، اقدام ملی و نهضت ملی مسکن به انجام ساخت و سازها کمک می‌کند و در کنار دولت قرار می‌گیرد، یادآور شد: میزان تسهیلات از زمان دولت سیزدهم در چند مرحله افزایش یافته و متصدی پیگیری این موضوع وزارت راه و شهرسازی است که اکنون به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

وی افزود: در روستاها و شهرهای کمتر از ۲۵ هزار نفر جمعیت، بنیاد مسکن سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکونی را باید نوسازی یا مقاوم سازی کند که این مهم با در اختیار قرار دادن تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی با کارمزد پنج درصد و مدت زمان بازپرداخت ۲۰ ساله انجام می‌شود.

نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن تاکید کرد: به طور حتم برای افزایش میزان تسهیلات پیشنهاد خواهیم داد اما در عین حال مردم روستایی باید توان بازپرداخت داشته باشند.

او بیان کرد:به طور سنتی سالانه بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان میزان این تسهیلات افزایش می‌یابد و افزایشی که ممکن است در سال آینده اعمال شود، بسته به منابعی که دولت پیش‌بینی می‌کند و تصمیمات دولت دارد که در این زمینه بنیاد پیشنهاد خود را ارائه داده است.

وی همچنین در خصوص مسکن محرومان گفت: بنیاد مسکن طی مدت سه سال ۵۰ هزار واحد مسکن محرومان در شهرهای بزرگ و کوچک ساخت، عملیات ساخت ۱۰۰ هزار واحد در دولت دوازدهم آغاز و در دولت سیزدهم به پایان رسید. همچنین در دولت سیزدهم ساخت ۵۰ هزار واحد مسکن محرومان مصوب شد که زمین‌های آن تامین شده و در اختیار بنیاد قرار گرفته و عملیات اجرایی آنها نیز آغاز شده است.

حجت الاسلام روحانی نژاد خاطرنشان کرد: ما به دنبال آن هستیم که تسهیلات این ۵۰ هزار واحد را نیز ۴۰۰ میلیون تومان با کارمزد پنج درصد در نظر بگیریم که دولت از این موضوع استقبال کرده و امیدواریم به نتیجه برسد.

حجت‌الاسلام روحانی نژاد در ادامه با اشاره به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اسرائیل علیه کشورمان گفت: بنیاد مسکن از ساعات اولیه ۲۳ خرداد و تجاوز ظالمانه رژیم اشغالگر قدس به کشورمان، بر حسب وظیفه ذاتی خود وارد عرصه شد و ماشین‌آلات خود را برای آواربرداری آماده و ارزیابی خسارت‌ها را آغاز کرد.

وی گفت: بنیاد مسکن تجربه بیش از ۴۰ سال در رسیدگی به معیشت محرومان، همچنین تامین موقت برخی واحدهای مسکونی برای افراد نیازمند، تعمیر و مقاوم سازی و همچنین ساخت مجدد واحدهای مسکونی (در صورت نیاز) دارد، اما در جنگ اخیر به دلیل محدودیت‌های مالی و در مقابل اعلام آمادگی شهرداری، بازسازی تهران به دستور رئیس‌جمهور به شهرداری واگذار شد.

حجت الاسلام روحانی نژاد خاطرنشان کرد: بنیاد مسکن نیز بررسی‌هایی را که تا آن زمان از واحدهای خسارت دیده و آسیب دیده داشت و مشتمل بر بیش از هشت هزار مورد بود را به شهرداری تهران تحویل داد.

وی ادامه داد: با این حال در سایر نقاط کشور بنیاد مسکن وارد عمل شد و هر کجا که خرابی‌هایی ناشی از جنگ به وجود آمده بود، در زمینه آواربرداری، تعمیر و مقاوم سازی و حتی ساخت برخی واحدها وارد عمل شد.

نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن ادامه‌داد: بنیاد مسکن از نظر قانونی وظیفه دارد در بلاهای طبیعی که به وجود می‌آید برای بازسازی ورود کند و در حدود ۴۶ سال گذشته از انقلاب اسلامی تاکنون بازسازی و انجام تعمیرات بیش از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد خسارت دیده از بلایای‌های طبیعی را به انجام رسانده است.

وی تاکید کرد: مطابق قانون در صورت بروز جنگ و ایجاد خابی در روستاها و برخی محدوده‌ها بنیاد مسکن مسئول است، اما اگر جنگ منجر به ویرانی و خرابی در شهرها شود متصدی آن دولت است.

حجت الاسلام روحانی نژاد اظهار داشت: در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی با توجه به محدودیت‌های موجود و با اعلام آمادگی از سوی شهرداری تهران، بازسازی واحدهای آسیب دیده در جنگ در پایتخت به شهرداری واگذار شد.

وی گفت: بنیاد مسکن با منابع داخلی خود نسبت به بازسازی و انجام تعمیرات اقدام می‌کند و به مرور دولت نیز وارد عمل شده و به انجام کمک می‌پردازد.