در پی افزایش غلظت آلاینده‌های جوی، تمامی موزه‌ها و اماکن فرهنگی تاریخی پایتخت در روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه پذیرای بازدیدکنندگان نخواهند بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - هم‌زمان با صدور اطلاعیه استانداری تهران درباره تعطیلی مراکز فرهنگی و گردشگری به‌دلیل تشدید آلودگی هوا، مجموعه موزه‌ها و اماکن تاریخی پایتخت که زیر نظر وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اداره می‌شوند، در روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه، پنجم و ششم آذرماه ۱۴۰۴، پذیرای بازدیدکنندگان نخواهند بود.

بر اساس این تصمیم، موزه ملی ایران، موزه رضا عباسی، موزه آبگینه و سفالینه‌های ایران، موزه فرش ایران، موزه هنر‌های ملی، موزه نقاشی پشت شیشه، مجموعه فرهنگی–تاریخی سعدآباد، مجموعه فرهنگی–تاریخی نیاوران و مجموعه میراث‌جهانی کاخ گلستان، در تاریخ‌های ذکرشده تعطیل هستند.

استانداری تهران اعلام کرده است که این اقدام با هدف کاهش تردد‌های غیرضروری، پیشگیری از بروز مخاطرات تنفسی و فراهم‌سازی شرایط پایدارتر برای مدیریت بحران آلودگی هوا اتخاذ شده است. از سوی دیگر، وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تاکید دارد که در شرایط مشابه—اعم از برودت شدید، آلودگی هوا یا سایر تصمیمات اضطراری—تمامی موزه‌های استانی، بنا‌ها و محوطه‌های تاریخی و نیز پایگاه‌های ملی و جهانی مطابق با مصوبات استانی عمل خواهند کرد.

منبع: روابط عمومی و اطلاع رسانی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

برچسب ها: آلودگی هوا ، موزه ها
خبرهای مرتبط
پدیده وارونگی دما در تهران شدت گرفته است
پردیس «ملت» خانه نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» شد
اکران ۱۲ مستند خارجی در بخش «پرتره» سینماحقیقت
به مناسبت هفته دفاع مقدس/ اکران ویژه ۵ مستند مرکز گسترش در باغ موزه دفاع مقدس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آهنین‌جان: «الگوریتم» کلیشه‌ها را شکست
بیوک میرزایی: نقش‌های «دشتستان» واقعی هستند
وقتی فرمایشات رهبر انقلاب برای بانوی بسیجی چراغ راه شد + فیلم
پرونده فساد سیستمی کره با مجموعه «سرگردان» در افق باز می‌شود
نقش‌آفرینی بین‌المللی نوجوانان ایرانی با برگزاری رویداد «نوجوان بدون مرز»
سریال «پزشک دربار» روی آنتن شبکه سلامت
توصیه رهبر معظم انقلاب به بسیجی‌ها + فیلم
خصوصیات اخلاقی شهید باقری‌نژاد از زبان برادرش + فیلم
آثار راه‌یافته به جشنواره جهانی فیلم فجر
آخرین اخبار
آثار راه‌یافته به جشنواره جهانی فیلم فجر
خصوصیات اخلاقی شهید باقری‌نژاد از زبان برادرش + فیلم
توصیه رهبر معظم انقلاب به بسیجی‌ها + فیلم
سریال «پزشک دربار» روی آنتن شبکه سلامت
وقتی فرمایشات رهبر انقلاب برای بانوی بسیجی چراغ راه شد + فیلم
پرونده فساد سیستمی کره با مجموعه «سرگردان» در افق باز می‌شود
نقش‌آفرینی بین‌المللی نوجوانان ایرانی با برگزاری رویداد «نوجوان بدون مرز»
بیوک میرزایی: نقش‌های «دشتستان» واقعی هستند
آهنین‌جان: «الگوریتم» کلیشه‌ها را شکست
تعطیلی موزه‌های پایتخت در پی تشدید آلودگی هوا