باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - گزارش اخیر یک وب‌سایت آمریکایی که بر کره شمالی نظارت دارد، حاکی از آن است که یک مجتمع هسته‌ای کره شمالی در طول سال جاری در حال «نوسازی و گسترش» بوده است.

گزارش ۳۸ نورث می‌گوید: «تصاویر ماهواره‌ای تجاری از مرکز تحقیقات علمی هسته‌ای یونگ‌بیون کره شمالی از اکتبر و نوامبر ۲۰۲۵ نشان دهنده ادامه تلاش‌های نوسازی و گسترش در سراسر این سایت است.»

یونگ‌بیون به عنوان تنها تولیدکننده پلوتونیوم و منبع قابل توجهی از اورانیوم غنی‌شده، نقش مهمی در تولید مواد هسته‌ای این کشور برای برنامه تسلیحاتی خود ایفا می‌کند.

در این گزارش آمده است که سایت مشکوک غنی‌سازی اورانیوم که در شمال شرقی آزمایشگاه رادیوشیمیایی واقع شده است، از ابتدای امسال بیشترین فعالیت را داشته است.

همچنین اشاره شده است که ساخت بیرونی دو ساختمان پشتیبانی در بخش شرقی این مجموعه به پایان رسیده و سنگفرش بتنی در اطراف آنها اضافه شده است.

علاوه بر این، ۳۸ North به نصب شش مبدل حرارتی احتمالی در امتداد ضلع جنوب شرقی ساختمان اصلی اشاره کرد که برای خنک کردن سانتریفیوژ‌ها و تنظیم دمای داخل استفاده می‌شوند.

در این گزارش آمده است: "به نظر می‌رسد تجهیزات دیگری در خارج از ساختمان هستند. روی هم رفته، این اشیاء نشان می‌دهند که احتمالاً کار برای تکمیل فضای داخلی ساختمان اصلی هنوز در حال انجام است. "

کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی در بازدید‌های خود از سایت‌های مرتبط با سلاح‌های هسته‌ای بر لزوم "دستیابی به موفقیت‌های تاریخی در اجرای بیش از حد طرح تولید مواد هسته‌ای با درجه تسلیحاتی و تقویت سپر هسته‌ای کشور" تأکید کرد.

۳۸ نورث با اشاره به فعالیت مداوم رآکتور ۵ مگاواتی از ژانویه و آزمایش‌های پیش از بهره‌برداری رآکتور آب سبک آزمایشی، گفت: «فعالیت‌ها در طول سال ۲۰۲۵ منعکس‌کننده این دستورالعمل‌ها هستند.»

این گزارش می‌افزاید: «همه این پیشرفت‌ها به تحقق خواسته کیم برای رشد زرادخانه‌های سلاح‌های هسته‌ای‌اش کمک می‌کند.»

منبع: آناتولی