رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری گفت: اجرای طرح محلات ۲۰۲۰ در کلان‌شهر‌ها کلید خورده و متقاضیان با هر آورده‌ای بین ۵۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان خانه دار می‌شود.

 علی آقا محمدی رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت اجرای طرح ۲۰۲۰ محلات اظهار داشت: در طرح محلات ۲۰۲۰،  برای جمعیتی بالغ بر ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر و با تمرکز بر بافت‌های فرسوده و مناطق حاشیه‌نشین شکل گرفته است. در این محله، مدیریت به صورت خودجوش و از سوی مردم انجام می‌شود. 

وی ادامه داد: در این طرح هر کوچه دارای یک "شهردار کوچه" از بین اعضای خود است و به طور معمول، هر ۳۵ تا ۴۰ خانوار در یک کوچه، یک نماینده دارند که نقش شهردار را ایفا می‌کند.

او بیان کرد:  هر ۱۰ تا ۱۲ کوچه یک "پهنه" دارند که مسئول آن از خود مردم انتخاب می‌شود و مسئول کل محله نیز از میان مردم انتخاب می‌شود.

او بیان کرد:نهادهایی مانند کمیته امداد، ستاد اجرایی، هلال احمر و بهزیستی در این محله حضور دارند و از مسئولین محله حمایت می‌کنند، اما نقش اصلی بر عهده مردم است.

وی ادامه ادامه : مدل مسکن در این محله متفاوت از پروژه‌های مسکن ملی است. در اینجا، ابتدا از مردم سؤال می‌شود که توانایی مالی آن‌ها چقدر است و سپس بر اساس آن طراحی می‌شود. 

وی افزود:در حال حاضر، ۱۰۹ هزار نفر برای مسکن ثبت نام کرده‌اند. حدود ۵۰ میلیون تا ۵۰۰ میلیون تومان برای تأمین مسکن در نظر گرفته شده است.

او بیان کرد:بنیاد مسکن در این زمینه کمک‌هایی را ارائه می‌دهد و با مردم مذاکره می‌کند.در این محله، هیچ‌کس بدون بیمه سلامت وجود ندارد. صندوق‌های مخصوص برای بیماری‌های صعب العلاج نیز راه‌اندازی شده است. 

وی ادامه داد:افرادی که به بیماری‌های خاص مبتلا هستند، شناسایی شده و کددار می‌شوند. هزینه‌های درمان آن‌ها به طور نرمال و بدون پرداخت هزینه از سوی بیماران انجام می‌شود.

وی اظهار کرد: هر محله بر اساس موقعیت و شرایط خود به تدریج امکاناتی مانند درمانگاه و فعالیت‌های ورزشی را راه‌اندازی می‌کند.

وی افزود: برای خانم‌ها، فعالیت‌هایی مانند فوتسال و برای آقایان، فوتبال و کشتی در نظر گرفته شده است.در حال حاضر، ۳۰ هزار نفر در فوتبال و ۱۵ هزار نفر در دیگر ورزش‌ها مشغول به فعالیت هستند.

او بیان کرد: این محله با ساختار مدیریتی خودجوش و مستقل، سعی در بهبود شرایط زندگی و ارائه خدمات به ساکنان دارد. با وجود چالش‌ها، مردم به شکل فعال در مدیریت و توسعه محله خود شرکت می‌کنند و نهادهای حمایتی نیز نقش مهمی در این فرآیند ایفا می‌کنند. 

 

Iran (Islamic Republic of)
ماری
۱۳:۴۹ ۰۳ آذر ۱۴۰۴
این طرح کی شروع شده؟!!!کی مردم ثبت نام کردن؟!!! چرا ما خبردار نشدیم؟!!
۰
۵
پاسخ دادن
