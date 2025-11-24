باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- علی آقا محمدی رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت اجرای طرح ۲۰۲۰ محلات اظهار داشت: در طرح محلات ۲۰۲۰، برای جمعیتی بالغ بر ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر و با تمرکز بر بافت‌های فرسوده و مناطق حاشیه‌نشین شکل گرفته است. در این محله، مدیریت به صورت خودجوش و از سوی مردم انجام می‌شود.

وی ادامه داد: در این طرح هر کوچه دارای یک "شهردار کوچه" از بین اعضای خود است و به طور معمول، هر ۳۵ تا ۴۰ خانوار در یک کوچه، یک نماینده دارند که نقش شهردار را ایفا می‌کند.

او بیان کرد: هر ۱۰ تا ۱۲ کوچه یک "پهنه" دارند که مسئول آن از خود مردم انتخاب می‌شود و مسئول کل محله نیز از میان مردم انتخاب می‌شود.

او بیان کرد:نهادهایی مانند کمیته امداد، ستاد اجرایی، هلال احمر و بهزیستی در این محله حضور دارند و از مسئولین محله حمایت می‌کنند، اما نقش اصلی بر عهده مردم است.

وی ادامه ادامه : مدل مسکن در این محله متفاوت از پروژه‌های مسکن ملی است. در اینجا، ابتدا از مردم سؤال می‌شود که توانایی مالی آن‌ها چقدر است و سپس بر اساس آن طراحی می‌شود.

وی افزود:در حال حاضر، ۱۰۹ هزار نفر برای مسکن ثبت نام کرده‌اند. حدود ۵۰ میلیون تا ۵۰۰ میلیون تومان برای تأمین مسکن در نظر گرفته شده است.

او بیان کرد:بنیاد مسکن در این زمینه کمک‌هایی را ارائه می‌دهد و با مردم مذاکره می‌کند.در این محله، هیچ‌کس بدون بیمه سلامت وجود ندارد. صندوق‌های مخصوص برای بیماری‌های صعب العلاج نیز راه‌اندازی شده است.

وی ادامه داد:افرادی که به بیماری‌های خاص مبتلا هستند، شناسایی شده و کددار می‌شوند. هزینه‌های درمان آن‌ها به طور نرمال و بدون پرداخت هزینه از سوی بیماران انجام می‌شود.

وی اظهار کرد: هر محله بر اساس موقعیت و شرایط خود به تدریج امکاناتی مانند درمانگاه و فعالیت‌های ورزشی را راه‌اندازی می‌کند.

وی افزود: برای خانم‌ها، فعالیت‌هایی مانند فوتسال و برای آقایان، فوتبال و کشتی در نظر گرفته شده است.در حال حاضر، ۳۰ هزار نفر در فوتبال و ۱۵ هزار نفر در دیگر ورزش‌ها مشغول به فعالیت هستند.

او بیان کرد: این محله با ساختار مدیریتی خودجوش و مستقل، سعی در بهبود شرایط زندگی و ارائه خدمات به ساکنان دارد. با وجود چالش‌ها، مردم به شکل فعال در مدیریت و توسعه محله خود شرکت می‌کنند و نهادهای حمایتی نیز نقش مهمی در این فرآیند ایفا می‌کنند.