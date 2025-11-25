یک کارشناس صنعت خودرو گفت:در صورتی که واردات خودرو با سرعت بیشتری انجام شود شاهد ریزش قیمت‌ها در بازار و خالی شدن حباب‌های این بازار خواهیم بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - عمادالدین جعفری، کارشناس صنعت خودرو درمورد شرایط فعلی بازار خودرو بیان کرد: در حال حاضر، بازار خودرو کاملاً متأثر از نوسانات ارزی است و به همین دلیل، قیمت خودرو‌ها در سایت‌های خرید و فروش تغییر می‌کند و این موضوع به منزله‌ی این نیست که خرید و فروش زیادی در بازار خودرو اتفاق می‌افتد. 

این کارشناس صنعت خودرو گفت: زمانی خرید و فروش در بازار خودرو صورت می‌گرفت که سرمایه‌های سرگردانی که در بازار وجود داشتند و افراد می‌خواستند سرمایه‌هایشان از تورم عقب نیفتند به بازار خودرو وارد می‌شدند و از آن جایی که واردات خودرو وجود نداشت و تولیدات هم، محدود بودند باعث شده بودند که خودرو حباب زیادی داشته باشد. اما در حال حاضر، بدین صورت نیست و نه تنها سرمایه سرگردانی وجود ندارد بلکه واردات نیز، به صورت قطره‌چکانی هم شده صورت می‌گیرد و این باعث می‌شود که افراد کمتر بخواهند در بازار خودرو سرمایه‌گذاری کنند و در قیمت‌ها حباب عجیب و غریبی مشاهده نمی‌شود و مصرف‌کننده می‌تواند براحتی، خودرو را در بازار خریداری کند.

جعفری ادامه داد: این که بگوییم بازار خودرو پرشور و هیجان است بدین صورت نیست و فقط مصرف‌کننده برای ارتقای خودروی خود یا برای استفاده از خودرو به سراغ این بازار می‌رود و نوسانات قیمتی در سایت‌های خرید و فروش خودرو صرفاً به خاطر نوسانات ارزی است.

این کارشناس صنعت خودرو افزود: اگر واردات خودرو با سرعت بیشتری صورت بگیرد و با بستن ثبت سفارش، وقفه‌ای انجام نشود و خودرو‌هایی که در گمرک وجود دارند ترخیص شوند بازار خودرو بیشتر از این ریزش خواهد داشت و شاید هیچ حبابی وجود نداشته باشد.

برچسب ها: بازار خودرو ، قیمت خودرو ، خودروهای داخلی و خارجی
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۲۹ آبان ماه
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۲ آذرماه
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۱ آذرماه
