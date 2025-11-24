دومین کنفرانس بین المللی حقوقی و قضایی ریاض به میزبانی وزارت دادگستری عربستان سعودی در شهر ریاض برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری کشورمان که به دعوت همتای سعودی خود برای شرکت در دومین اجلاس حقوقی ـ قضایی ریاض به عربستان سفر کرده است، در حاشیه این اجلاس با تعدادی از وزرای دادگستری کشور‌های شرکت‌کننده دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

وزیر دادگستری کشورمان در دومین اجلاس حقوقی ـ قضایی ریاض که با موضوع تخصصی ارتقای کیفیت امر قضا برگزار شده است، با همتایانی از کشور‌های ترکیه، قطر، مصر، پاکستان، الجزایر و لبنان در فضایی دوستانه و صمیمی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار‌ها توسعه روابط و مناسبات حقوقی ـ قضایی و رایزنی در خصوص مسائل منطقه‌ای مورد تأکید و تبادل نظر قرار گرفت.

وزیر دادگستری کشورمان در دیدار با وزرای دادگستری برخی از کشور‌های شرکت کننده در این اجلاس، موضوعات مختلفی از جمله سطح مناسبات حقوقی ـ قضایی، پیگیری وضعیت ایرانیان مقیم در کشور‌های طرف مقابل، تسهیل و تسریع در انتقال محکومین به ویژه زنان، افراد مسن و بیمار میان طرفین به عنوان موضوعی انسانی و حقوق بشری را طرح و پیگیری کرد.

رحیمی در این دیدار‌ها اظهار داشت: موضوع انتقال محکومین پیش از آنکه مساعدتی در حق محکومین باشد، اقدامی انسانی و بشردوستانه بخصوص برای خانواده محکومین محسوب می‌شود.

