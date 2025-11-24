باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - حازم قاسم، سخنگوی جنبش حماس تاکید کرد که حضور هیات این جنبش در قاهره نشان میدهد حماس برای همکاری با میانجیها و انتقال به مرحله دوم توافق آتشبس جدی است.
قاسم در یک بیانیه مطبوعاتی توضیح داد که «مسیرهای مرحله دوم پیچیده است و ما آنچه را بر عهدهمان بوده انجام دادهایم، در حالی که رژیم تروریستی اسرائیل همچنان به تجاوزات و نقضهای خود ادامه میدهد».
او هشدار داد که ادامه تخلفات رژیم تروریستی اسرائیل میتواند توافق آتشبس را تضعیف کند؛ موضوعی که جنبش در مذاکرات قاهره به میانجیها توضیح داده است.
قاسم همچنین اشاره کرد: «وظایف نیروهای بینالمللی باید شامل ایجاد فاصله میان مردم بیدفاع ما و ارتش اشغالگری باشد که همچنان به تجاوزاتش ادامه میدهد».
به گفته او، «رژیم تروریستی اسرائیل هر روز روند پیشروی و جابهجایی خط زرد داخل نوار غزه را ادامه میدهد».
روز یکشنبه، هیاتی بلندپایه از جنبش مقاومت اسلامی حماس در قاهره با حسن رشاد، رئیس سازمان اطلاعات عمومی مصر، دیدار کرد و درباره ماهیت مرحله دوم توافق آتشبس و وضعیت کلی نوار غزه گفتوگو نمود.
حماس اعلام کرد که هیات این جنبش در این دیدار، بر پایبندی به اجرای مرحله نخست توافق تاکید کرده و یادآور شده است که «ضرورت توقف نقضهای مداوم رژیم صهیونیستی که توافق را در معرض فروپاشی قرار میدهد» یک اولویت اساسی است.
منبع: المیادین