اوکراین در تنگنای صلح + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646\u00a0- \u0628\u0631\u0627\u0633\u0627\u0633 \u0637\u0631\u062d \u067e\u06cc\u0634\u0646\u0647\u0627\u062f\u06cc \u062a\u0631\u0627\u0645\u067e\u060c \u0627\u0648\u06a9\u0631\u0627\u06cc\u0646 \u0628\u0627\u06cc\u062f \u0628\u062e\u0634\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0628\u06cc\u0634\u062a\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u062e\u0627\u06a9 \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0648\u0627\u06af\u0630\u0627\u0631 \u06a9\u0646\u062f \u0648 \u0639\u0636\u0648\u06cc\u062a \u062f\u0631 \u0646\u0627\u062a\u0648 \u0631\u0627 \u0647\u0645 \u0641\u0631\u0627\u0645\u0648\u0634 \u06a9\u0646\u062f.\n