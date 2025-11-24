باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

اوکراین در تنگنای صلح + فیلم

آمریکا و اوکراین پس از مذاکرات فشرده در ژنو از پیشرفت در طرح صلح پیشنهادی ترامپ خبر دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان - براساس طرح پیشنهادی ترامپ، اوکراین باید بخش‌های بیشتری از خاک خود را واگذار کند و عضویت در ناتو را هم فراموش کند.

مطالب مرتبط
اوکراین در تنگنای صلح + فیلم
young journalists club

سند تسلیم اوکراین در دست ترامپ + فیلم

اوکراین در تنگنای صلح + فیلم
young journalists club

واکنش‌ها به طرح ترامپ برای اوکراین + فیلم

اوکراین در تنگنای صلح + فیلم
young journalists club

دو راهی سخت اوکراین + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
اولین تصاویر از پیکر فرمانده بزرگ حزب الله پس از ترور + فیلم
۵۵۳۲

اولین تصاویر از پیکر فرمانده بزرگ حزب الله پس از ترور + فیلم

۰۳ . آذر . ۱۴۰۴
اولین لحظات فوران آتشفشان در اتیوپی+ فیلم
۷۵۸

اولین لحظات فوران آتشفشان در اتیوپی+ فیلم

۰۳ . آذر . ۱۴۰۴
مراسم عزاداری شب شهادت حضرت زهرا(س) در سراسر کشور+ فیلم
۶۰۲

مراسم عزاداری شب شهادت حضرت زهرا(س) در سراسر کشور+ فیلم

۰۳ . آذر . ۱۴۰۴
چالش مادران شاغل و تعطیلی مهدکودک‌ها در روز‌های آلوده + فیلم
۵۳۵

چالش مادران شاغل و تعطیلی مهدکودک‌ها در روز‌های آلوده + فیلم

۰۳ . آذر . ۱۴۰۴
کوله بار بدرقه + فیلم
۵۰۱

کوله بار بدرقه + فیلم

۰۳ . آذر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.