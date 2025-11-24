مقارنه ماه و سیاره زحل، همچنین قرار داشتن ماه در تربیع اول و فرصت رصد گودال‌ها و دیگر عوارض سطح ماه، از رویداد‌های نجومی هفته پیش‌رو است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ منصوره شوشتری* - کاظم کوکرم در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت: جمعه پیش‌رو (هفتم آذر ماه را در وضعیت تربیع اول خواهیم داشت؛ در واقع ماه را به شکلی که نیمه راست آن روشن است در وسط آسمان هنگام غروب خورشید می‌توانیم ببینیم.

وی توضیح داد: ماه در وضعیت تربیع اول به این شکل است که نیمه سمت راست آن روشن و نیمه سمت چپ آن تاریک است. این وضعیت موقعیت بسیار خوبی است برای اینکه با تلسکوپ یا با دوربین دوچشمی گودال‌ها و عوارض سطح ماه را ببینیم و راجع به آنها مطالعه بکنیم.

این منجم آماتور ادامه داد: در صورتی که ماه را در این موقعیت رصد کنیم به نکات خیلی جالبی برمی‌خوریم؛ مانند کوه‌ها و دره‌هایی که سایه‌های زیبایی روی سطح ماه ایجاد کرده‌اند.

وی در ادامه افزود: دومین پدیده مهم هفته پیش رو، شامگاه شنبه (هشتم آذر ماه) رخ می‌دهد و آن مقارنه ماه و زحل است. به این ترتیب که پس از غروب خورشید در سمت چپ و اندکی پایین‌تر از قرص ماه، سیاره زحل را به شکل جرمی درخشان با چشم غیرمسلح می‌توانیم در کنار ماه ببینیم.

وی افزود: مقارنه ماه و زحل فرصت خیلی خوبی است برای اینکه به کمک ماه بتوانیم سیاره حلقه دار و معروف زحل را مشاهده کنیم. سیاره‌ای که به «عروس منظومه شمسی» و «ارباب حلقه‌ها» شناخته می‌شود و اگر به تلسکوپ دسترسی داشته باشیم و سیاره زحل را ببینیم قطعاً جزئیات بیشتری از پشت تلسکوپ از حلقه‌های زحل و کمربند‌های جو این سیاره می‌توانیم ببینیم.

همنشینی ماه و عروس منظومه شمسی

نمای شبیه‌سازی شده از مقارنه ماه و سیاره زحل در شامگاه شنبه ۸ آذر، حدود ساعت ۸ شب، رو به جنوب

*کارشناس علم و فرهنگ

