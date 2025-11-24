باشگاه خبرنگاران جوان _ در اطلاعیه ای که روز دوشنبه در این خصوص از سوی روابط عمومی استانداری زنجان منتشر شده، آمده است: بر اساس این تصمیم که با پیشنهاد دانشگاه علوم پزشکی و موافقت استاندار زنجان اتخاذ شده است، آموزش دانش‌آموزان در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری در همه مقاطع تحصیلی و هر دو شیفت صبح و بعدازظهر به صورت غیرحضوری و از طریق شبکه شاد انجام خواهد شد.

علائم بیماری آنفلوانزا می‌تواند خفیف یا شدید باشد، تب و لرز، سردرد، دردهای عضلانی از جمله کمردرد، خستگی، سرفه (که ممکن است با خلط همراه باشد)، گلودرد، ایجاد زخم‌هایی داخل دهان، بینی، روی سطح پوست، خشونت صدا، استفراغ و حالت تهوع، خارش بدن و کوفتگی از علایم شایع این بیماری است.

این علائم به طور معمول ۲ روز پس از مواجهه با ویروس بروز می‌کنند و کمتر از یک هفته باقی می‌مانند، با این حال سرفه‌کردن ممکن است بیش از ۲ هفته مشاهده شود.

منبع ایرنا