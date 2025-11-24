باشگاه خبرنگاران جوان - طبق برنامهریزیهای صورت گرفته، فروش بلیت فیلمها برای عموم مخاطبان از ساعت ۱۱ صبح روز سهشنبه ۴ آذرماه آغاز میشود و تا زمان تکمیل ظرفیت سالنها ادامه پیدا میکند.
فروش بلیت فیلمهای حاضر در این دوره از جشنواره به صورت برخط و از طریق سامانههای آیتیکت، ایران تیک، گیشه ۷ و سینما تیکت انجام خواهد شد. بلیتها به صورت نیمبها به فروش میرسند.
در این دوره از جشنواره پردیس سینمایی هنرشهر آفتاب شیراز به عنوان خانه جشنواره و یک سالن از پردیس سینمایی تارخ شیراز میزبان علاقهمندان خواهد بود، این سالنها به نمایش فیلمهای برگزیده جشنواره اختصاص دارند.
چهلوسومین جشنواره جهانی فیلم فجر به دبیری روحالله حسینی از پنجم تا دوازدهم آذرماه در شهر شیراز برگزار میشود.