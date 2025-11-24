دعموش، رئیس اجرایی این حزب، هشدار داد که حزب‌الله با شهدا قدرتمندتر می‌شود و صهیونیست‌ها باید نگران باشند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - در مراسم تشییع پیکر هیثم الطبطبایی (مشهور به سید ابوعلی)، از فرماندهان ارشد حزب‌الله لبنان، شیخ علی دعموش، رئیس اجرایی این حزب، با ادای احترام به این شهید، بر تداوم راه مقاومت تأکید کرد.

دعموش در این مراسم الطبطبایی را از پیشگامان دفع تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی و معمار استراتژی‌های مقاومت در دوره پس از آتش‌بس خواند. وی با اشاره به ۳۵ سال حضور مستمر این شهید در صحنه‌های نبرد، خاطرنشان کرد: «او نه تنها فرمانده عملیات‌های اولیه بود، بلکه از مردانی بود که تجاوز اخیر را دفع کردند و پس از آتش‌بس، در رهبری مقاومت، برنامه‌ریزی و ترسیم راهبرد‌های رویارویی نقش داشت.»

رئیس اجرایی حزب‌الله با اشاره به مسئولیت دولت لبنان، تأکید کرد: «بر دولت واجب است که از شهروندان و حاکمیت خود حمایت نماید و باید در برابر دیکته‌ها و فشار‌های خارجی ایستادگی کند.»

وی در ادامه با هشدار به رژیم صهیونیستی افزود: «دشمن متوجه نشده است که ما در حزب‌الله با شهدا قدرتمندتر و بزرگ‌تر می‌شویم و صهیونیست‌ها باید همچنان نگران بمانند، زیرا مرتکب اشتباه بزرگی شده‌اند.»

دعموش در پایان با تأکید بر موضع حزب‌الله در قبال آتش‌بس، تصریح کرد: «تا زمانی که دشمن به توافق آتش‌بس پایبند نباشد، ما ملزم و متعهد به هیچ طرح و پیشنهادی نیستیم.»

مراسم تشییع الطبطبایی و یارانش که در حمله اخیر رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند، با حضور گسترده هواداران و مقامات حزب‌الله در لبنان برگزار شد.

منبع: النشره

برچسب ها: حزب الله لبنان ، حمله اسرائیل به لبنان
نظرات کاربران
۱۹:۲۳ ۰۳ آذر ۱۴۰۴
این صحبت ایشان را کاملا قبول دارم شاید برخی تعجب کنند اما خیلی حرفها نهفته است در پشت این صحبت.
