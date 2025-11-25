باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - رضا سالمی دبیر انجمن واردکنندگان فرآورده های خام دامی گفت: بنابر آمار واردات گوشت قرمز در ۷ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۶ درصد کاهش یافته است که این میزان کاهش واردات منجر به برهم خوردن عرضه و تقاضا و نوسان قیمت در بازار شد‌.

وی با اشاره به کسری ماهانه ۱۵ هزارتن گوشت قرمز مورد نیاز افزود: بنابر آمار ماهانه ۷۰ هزارتن گوشت قرمز گوسفندی و گوساله مورد نیاز است که ۴۵ تا ۵۰ هزارتن از طریق تولید داخل و مابقی واردات تامین می شود.

سالمی ادامه داد: با تامین ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، قیمت هرکیلو گوشت گوساله ۲۵۰ تا ۲۶۰ هزارتومان و گوشت گوسفندی ۳۰۰ هزارتومان بود که با تغییر نرخ ارز به تالار دوم، تامین به موقع ارز می تواند در کنترل بازار نقش بسزایی داشته باشد.

دبیر انجمن واردکنندگان فرآورده های خام دامی قیمت هرکیلو لاشه منجمد وارداتی برزیلی ۶۱۰ هزارتومان و هندی ۴۸۰ هزارتومان اعلام کرد و افزود: در حال حاضر به دلیل کاهش عرضه ناشی از شرایط واردات با قیمت های بالاتری عرضه می شود.

وی قیمت هرکیلو گوشت گوسفند گرم وارداتی روسیه را ۷۰۰ هزارتومان و گوساله وارداتی پاکستان ۶۰۰ هزارتومان اعلام کرد و گفت: واردات گوشت گرم به طور محدود از روسیه و پاکستان در حال انجام است که با احتساب بسته بندی ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزارتومان بالاتر عرضه می شود.

سالمی با بیان اینکه تب برفکی بیماری مشترک دام و انسان نیست، تصریح کرد: انتقال بیماری از طریق گوشت امکان پذیر نیست، از این رو جای نگرانی نیست.