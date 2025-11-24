باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) ایران اسلامی غرق در اندوه و ماتم شد. به همین منظور مردم دیندار و متدین کشورمان در تکایا و حسینیه‌ها به یاد مصیبت‌های این بانوی مکرم اسلام مراسم سوگواری برگزار می‌کنند. به همین منظور مراسم سالروز شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا (س) در روستای جغدان بخش ناغان شهرستان کیار استان چهار محال وبختیاری برگزار شد.

شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: هاشمی - چهارمحال و بختیاری

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.