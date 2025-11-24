آتش سوزی چند نقطه عرصه های منابع طبیعی گلستان مهار و اطفا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ مدیر کل منابع طبیعی و آبخیز داری گلستان گفت: آتش سوزی در عرصه های منابع طبیعی جوزک آزادشهر مهار شد اما به علت شیب زیاد دره و احتمال شروع دوباره بیست نفر از نیروهای منابع طبیعی برای مهار دوباره در منطقه حضور دارند تا در صورت شروع دوباره کار اطفاء را از صبح فردا ادامه دهند.

علی اصغر نیکویی افزود: آتش سوزی دو نقطه از جنگل های حوزه رامیان و یک نقطه از جنگل های افرا تخته علی آباد کتول اطفاء شد و آتش در منطقه چینو علی آباد کتول مهار شده است.

وی گفت: در حوزه مینودشت هم یک نقطه آتش سوزی اطفاء شد.

نیکویی وسعت مناطق آتش سوزی را نقطه ای دانست و افزود : هر نقطه کمتر از هزار متر مربع وسعت داشت.

صداوسیما