باشگاه خبرنگاران جوان - دیدار استقلال و الوصل امارات در چارچوب هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا سطح دو، چهارشنبه و از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه شهر قدس برگزار خواهد شد که قضاوت این دیدار برعهده داوران کرهای است.
تیم داوری مصاف استقلال و الوصل امارت به شرح زیر است:
داور وسط: کیم هیگون از کره جنوبی
کمک اول: یون ژا ایوول از کره جنوبی
کمک دوم: پارک سانگ سون از کره جنوبی
داور چهارم: کو هیونگجین از کره جنوبی
ناظر داوری: عبدالله مطلق از عربستان
استقلال برای حفظ شانس صعود خودبه مرحله بعدی، باید در این دیدار خانگی به موفقیت برسد.