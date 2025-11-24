با توجه به افزایش آلودگی هوا و نیز غلظت آلاینده‌های جوی در تبریز و برخی مناطق استان امروز جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان در استانداری آذربایجان شرقی برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ خدادادی -ظفر محمدی رئیس کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان در این جلسه اعلام کرد: با توجه به افزایش غلظت آلاینده‌های جوی در تبریز و برخی مناطق استان ، فردا و پس فردا  ۴ و ۵ آذر در شهرستان‌های تبریز ، اسکو ، آذرشهر ،عجب شیر ،بناب ، ملکان ،لیلان ،شبستر و مرند کلیه مقاطع تحصیلی ، مراکز آموزش عالی و دانشگاه‌ها ، ادارات و نهاد‌های دولتی تعطیل است و در شهرستان مراغه نیز مقطع پیش دبستانی تعطیل بوده و مدارس و دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی بصورت غیرحضوری و ادارات کاملا دایر خواهد بود. 

وی برای جلوگیری از تردد غیر ضروری مردم در شهر‌ها  از اجرای طرح زوج و فرد و اعمال قانون و جریمه‌های بالا و نیز تشدید برخورد با خودرو‌های بدون معاینه فنی و فرسوده و دودزا در طول چند روز تعطیلی در این شهرستان‌ها خبر داد و گفت: در شهرستان‌های ذکر شده طرح زوج و فرد از درب منازل اجرا خواهد شد و کلیه وسایل حمل و نقل عمومی در طی این روز‌ها خدمات رایگان ارائه خواهند کرد. 

وی از شهروندان درخواست کرد از تردد‌های غیرضروری در داخل شهر‌ها و نیز ورزش و فعالیت‌های بدنی در محوطه‌های ورزشی و پارک‌ها و تفرجگاه‌ها جدا خودداری کنند. 

کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تاکید کرد: هوای تبریز و شهرستان‌های ذکر شده دارای شاخص آلودگی بالای ۲۰۰ هستند لذا در طول روز‌های تعطیل شهروندان بیرون از منزل تردد نکنند.

تبادل نظر
نظرات کاربران
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
علیرضا
۱۱:۱۷ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
من چند روز پیش در یکی از باغ های اسکو هرس کاری درختان انجام میدادم نقطه باغ و ارتفاع باغ به شرایطی بود که کل اسکو تا خسروشهر و روستاهای اطراف کلا از آن ارتفاع دیده می‌شد من دیدم که در اکثر باغات اسکو و خسروشهر و روستاهای آن شهرستان از باغات دود بلند می‌شد یعنی باغداران اقدام به سوزاندن برگ درختان در این فصل میکنند که در اکثر شهرستان های استان هم همین شرایط حاکم است لطفا کار گروه آلودگی هوا و محیط زیست یک جریمه سنگین برای باغداران متخلف تعیین و اجرا کنند تا شاید کمی از آلودگی هوا کم شود
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علیرضا
۰۹:۴۳ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
شما که تعطیلی میکنین که گوش میده مردم با تعطیلی شما از شهرستان ها میان خرید به بازار تبریز بازار گردی شما یک رسد کنید ببینید این چند روزه تو تبریز چقدر پلاک شهرستان زیاد شده یا آنکه با تعطیلی شما مردم میرند مسافرت یا دورهمی فامیلی میگیرند
۰
۱
پاسخ دادن
