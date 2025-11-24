باشگاه خبرنگاران جوان؛ خدادادی -ظفر محمدی رئیس کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان در این جلسه اعلام کرد: با توجه به افزایش غلظت آلایندههای جوی در تبریز و برخی مناطق استان ، فردا و پس فردا ۴ و ۵ آذر در شهرستانهای تبریز ، اسکو ، آذرشهر ،عجب شیر ،بناب ، ملکان ،لیلان ،شبستر و مرند کلیه مقاطع تحصیلی ، مراکز آموزش عالی و دانشگاهها ، ادارات و نهادهای دولتی تعطیل است و در شهرستان مراغه نیز مقطع پیش دبستانی تعطیل بوده و مدارس و دانشگاهها و مراکز آموزش عالی بصورت غیرحضوری و ادارات کاملا دایر خواهد بود.
وی برای جلوگیری از تردد غیر ضروری مردم در شهرها از اجرای طرح زوج و فرد و اعمال قانون و جریمههای بالا و نیز تشدید برخورد با خودروهای بدون معاینه فنی و فرسوده و دودزا در طول چند روز تعطیلی در این شهرستانها خبر داد و گفت: در شهرستانهای ذکر شده طرح زوج و فرد از درب منازل اجرا خواهد شد و کلیه وسایل حمل و نقل عمومی در طی این روزها خدمات رایگان ارائه خواهند کرد.
وی از شهروندان درخواست کرد از ترددهای غیرضروری در داخل شهرها و نیز ورزش و فعالیتهای بدنی در محوطههای ورزشی و پارکها و تفرجگاهها جدا خودداری کنند.
کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تاکید کرد: هوای تبریز و شهرستانهای ذکر شده دارای شاخص آلودگی بالای ۲۰۰ هستند لذا در طول روزهای تعطیل شهروندان بیرون از منزل تردد نکنند.