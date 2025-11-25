در حالی که فروشگاه‌های آنلاین با تبلیغات پرزرق‌وبرق از تخفیف‌های تا ۹۰ درصدی خبر می‌دهند، گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد بسیاری از این تخفیف‌ها ساختگی و فریب دهنده است.

باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - همزمان با آغاز آذرماه، تبلیغات گسترده برای حراج «جمعه سیاه» شروع می‌شود؛ حراج‌هایی که به گفته کارشناسان، در بسیاری موارد چیزی جز فریب و کلاهبرداری نیست.

بررسی‌ها و گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که این روزها بسیاری از سایت‌ها با تبلیغات وسیع، تخفیف‌های تا ۹۰ درصدی اعلام می‌کنند. با این حال، پلیس فتا و اصناف به مردم هشدار داده‌اند که مراقب تبلیغات فریبنده این سایت‌ها باشند.

از سوی دیگر، با افزایش اعتماد مردم به خریدهای اینترنتی، مناسبت‌هایی مانند جمعه سیاه به بستری برای فروش گسترده و رقابت شدید میان فروشگاه‌های آنلاین تبدیل شده است. اما هم‌زمان با این رونق، تخلفات، فریب‌های تبلیغاتی و کلاهبرداری‌های اینترنتی نیز رشد چشمگیری داشته است.

تخفیف‌های دروغین و قیمت‌سازی
در همین راستا، حسینی یکی از خریداران جمعه سیاه به باشگاه خبرنگاران گفت: «برخی سایت‌ها چند روز قبل از جمعه سیاه قیمت کالا را بالا می‌برند و سپس با درج تخفیف ۵۰ درصد، آن را همان قیمت قبلی می‌فروشند.»

او افزود: «قصد خرید کفشی از یکی از سایت‌های اینترنتی داشتم. این کفش ماه گذشته ۳ میلیون تومان بود اما با تعجب دیدم در حراج جمعه سیاه با قیمت ۴ میلیون تومان و تخفیف ۵۰ درصد عرضه شده است.»

پیامک‌های تخفیف‌ دار فریبنده به متقاضیان
یکی دیگر از متقاضیان نیز به باشگاه خبرنگاران گفت: «از هفته گذشته چندین بار پیامک یا کد تخفیف دریافت کرده‌ام اما هنگام پرداخت، این کدها عملاً بی‌اثرند.»

براساس این گزارش، شکایت‌های زیادی درباره دریافت کالاهای بی‌کیفیت، تقلبی یا کاملاً متفاوت با تصویر تبلیغ‌شده ثبت شده است. در برخی موارد نیز فروشنده پس از فروش انبوه در جمعه سیاه، فروشگاه را غیرفعال کرده و پشتیبانی را تعطیل می‌کند.

فعالیت بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار کسب‌وکار بدون مجوز
در همین راستا، سرهنگ جواد مختاررضایی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا هشدار داد: «یکی از شایع‌ترین کلاهبرداری‌ها در این ایام، فروش کالای تقلبی به جای کالای اصلی است.»

وی افزود: «مجرمان با ایجاد صفحات و فروشگاه‌های ناشناس و ارائه قیمت‌های غیرواقعی، کاربران را فریب می‌دهند و یا کالای بی‌کیفیت ارسال می‌کنند و یا اصلاً کالایی تحویل نمی‌دهند.»

همچنین سرهنگ رامین پاشایی، رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا اعلام کرد: «بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار کسب‌وکار بدون مجوز در فضای مجازی فعال هستند و بخش عمده کلاهبرداری‌ها در اینستاگرام و تلگرام رخ می‌دهد.»

او تأکید کرد: «کاربران تنها زمانی پرداخت انجام دهند که کالا را به‌طور کامل رؤیت کرده و از اصالت آن مطمئن شوند.»

پلیس فتا و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز با رصد بیش از ۳۵۰ سایت مشکوک، تعدادی از صفحات جعلی را مسدود و برای فروشندگان متخلف پرونده قضایی تشکیل داده‌اند.

از خریداران هیجانی پرهیز کنند
مهدی امیدوار، سخنگوی اتاق اصناف ایران نیز گفت: «خریداران باید از خریدهای هیجانی پرهیز کنند و فریب تبلیغات فضای مجازی را نخورند. بازرسان اتاق اصناف به تمامی گزارش‌ها و شکایات مردمی رسیدگی می‌کنند.»

بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی فروشگاه‌ها در ایام جمعه سیاه، به بهانه فروش ویژه، امکان بازگشت کالا را لغو یا محدود می‌کنند. برخی مشتریان پس از ثبت درخواست مرجوعی، پیام “عدم موجودی” یا «تخفیف ویژه فاقد امکان مرجوعی» دریافت کرده‌اند که پیگیری این موارد از سوی بازرسان در جریان است.

نظارت  بازرسان بر فعالیت بازار سیاه
بهنام نیکمنش، معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران نیز درباره تخفیف‌های بازار جمعه سیاه اظهار داشت: «با نزدیک شدن به ایام فروش فوق‌العاده و افزایش تقاضا، کالاهایی مانند پوشاک، کیف و کفش و لوازم آرایشی و بهداشتی بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرند.»

وی افزود: «برخی واحدهای صنفی بدون پروانه کسب فعالیت می‌کنند. بازرسان اتحادیه‌ها در حال شناسایی این واحدها هستند و اجازه فعالیت بدون مجوز را نخواهند داد.»

او همچنین گفت: «در مورد حراج‌ها و تخفیف‌های نامتعارف، طرح نظارتی ویژه‌ای به بازرسان ابلاغ شده است. اگر فروشگاهی تخفیف ۹۰ درصدی اعلام می‌کند، باید این تخفیف واقعی باشد و قیمت اصلی در فاکتور درج شود.»

معاون بازرسی اتاق اصناف افزود: «از مردم می‌خواهیم فاکتور خرید را حتماً دریافت کنند. این فاکتورها باید شامل قیمت واقعی و درصد تخفیف باشند تا صحت تخفیف مشخص شود.»

وی تأکید کرد: «نظارت بر اقلام اساسی به‌صورت مستمر انجام می‌شود اما اقلامی مانند پوشاک جزو کالاهای ضروری نیستند و نظارت بر آنها بیشتر بر پایه شکایات مردمی است. شهروندان می‌توانند شکایات خود را از طریق سامانه ۱۲۴ ثبت کنند.»

او در پایان گفت: «هدف ما واقعی‌بودن تخفیف‌ها و حمایت از حقوق مصرف‌کننده است. از مردم می‌خواهیم با دریافت فاکتور و گزارش تخلفات، ما را در این مسیر یاری کنند.»

گفتنی است، جمعه سیاه در حالی می‌تواند فرصتی برای خرید ارزان باشد که در فضای آنلاین به بستری برای فریب گسترده نیز تبدیل شده است. کارشناسان توصیه می‌کنند کاربران قبل از خرید، از اعتبار سایت مطمئن شوند و هر تبلیغ «بیش از حد جذاب» را نشانه خطر بدانند.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۰۸ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
تو ایران همه روزمون سیاهه وای جی سی
۰
۰
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۰:۲۵ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
اینا ول کن فیلترینگ سیاه یا سیمکارت سفید مسولین ،مثله این است ، یه خبر کار نکردی
۲
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۷ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
من خودم فروشنده ام چاره ای نیست چون مردم بیشتر از مغز به چشم شون اعتماد دارد زمانی من از تمام مغازه ها قیمت پائین تر می دادم اما به آنها می گفتم تخفیف ندارم مردم هرگز از ما خرید نکردند روش مون عوض کردیم ۵۵ می گفتیم ۶۵ تخفیف می دادیم می شد ۵۵ مردم استقبال کردند
دلیلش هم فقط به این که مردم می خوان احساس رضایت داشته باشند بگن دیدی چقدر تخفیف گرفتیم به سر جنس فروشنده زدیم خریدیم
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۷ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
تو ایران تخفیف جمعه سیاه کلک و دروغ برای فروش بیشتر هست عملا هیچ تخفیفی وجود نداره که هیچ بعضا حتی گرونتر هم میفروشن جنسشون رو!
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۸ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
خودتونم که زیر همین مطلب تبلیغ بلک فرای دی دیجی کالای گرون فروش رو گذاشتین
۰
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۷ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
در امریکا واقعیت داره تخفیف تا هفتاد درصد ، ولی در کشور های مثل کشور ما دروغ و فریب
۰
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۷ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
چونکه آمریکا کشور کفر هست و کشور ما کشور اسلامی هست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۹ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
خب باید وزارت صمت و پلیس به جمعه سیاه ورود کند و چند ماه قبل از این حراجها فروشندگان را با نرخ کالاهایشان تحت نظارت داشته باشند،البته آدم عاقل گول حراجی جمعه سیاه در ایران را نمی‌خورد، در دیگر کشورهای اسلامی و غیر اسلامی تخفيف ها واقعی است،حقه بازی و دوز کلک فقط مختص ایرانی جماعت.
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۰ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
کسی کسی رو مجبور نمیکنه به خرید با تخفیف غیرواقعی
منتها باید مجازاتی برای فریب مردم باشه
اگه تجربه بازار آزاد و بدون انحصار داشتیم، خود مردم جوری تحریم میکردن که دیگه به فکرش خطور نکنه.

کنار تمام دغدغه های زندگی، حالا باید چشم و گوش تیز کنیم که تخفیف تکرارنشدنی، کلاه گشاد نباشه

من تعجبم از اینه چرا فروشگاه به نام و مطرح میاد اعتبار خودش که سال ها براش هزینه کرده، فرهنگ خرید آنلاین رو رواج داده، مرجوعی قبول کردن وقتی مرجوعی مد نبوده
حالا خودش تو پلتفرم خودش کالایی که فروشنده های خودش میفروشن مثلا دو تومن بدون تخفیف میاد آفر می‌ذاره چهار تومن با تخفیف تکرارنشدنی یک و نهصد و پنجاه!

در ضمن، اینکه نوشتین سازمان و اتاق اصناف برید شکایت کنید، ابزار و محیطش رو هم فراهم کنید
ما از گارانتی یه شرکت ایرانی بهدخاطر عدم اجرای تعهدات شاکی بودیم، فقط گفتن باید حضوری بریم تهران کتبی شکایت ثبت کنیم، اتاق اصناف و سازمان اصناف و سازمان بازرگانی هیچ کاری نکرد چون میگفت ما دسترسی نداریم، شرکت تهرانه! انگار میخوام از اپل آمریکا شکایت کنم.
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۹ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
خیلی مسخره ان من دی جی کالا رو زیاد نگاه میکنم خیلی اجناس رو نسبت به چند روز قبل گرون کرده بعد یه تخفیف ناچیز اعمال کرده که تازه به قیمت قبل هم شاید نرسی به عنوان مثال چرا باید رو جنس ۵۰ میلیونی دویست هزار تومان تخفیف بخوره مسخره کردن ؟


بلک فرایدی خیلی باید ارزون بشه یه جنس
۱
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناصر
۰۹:۲۳ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
برای فروش و رونق بازار هر بهانه ای خوب است ولی متاسفانه ..... . جانم عزیزم هر مقاله ای را که نباید سر خط کرد.
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
فرشید
۰۹:۲۳ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
داداش تبلیغ سایت خودتون بلک فرایدی هستش:)))
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۹ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
چرا شنبه و یا یکشنبه سیاه اسم گذاری نمیکنید
۲
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۷ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
من مو بینم و تو پیچش پیچ و مهره

چه ربطی داره
Iran (Islamic Republic of)
معلم
۰۸:۱۸ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
فریب؟؟؟؟؟؟فریب و دزدی وجود کشورو رو گرفته ۳ماه هست آموزش وپرورش باکارت اعتباری سپینو بانک صادرات ازمعلمان کلاه برداری کرده پول رو اضافه کسر کرده نمیده از فزوشگاه های اینترنتی چه انتظار
۱
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۴ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
ازدیجی کالا یه ست ابزار خریدم 799 تومن تو جمعه سیاه ، شب تو شبکه ماهواره‌ای اون رو 800 میداد تازه ارسال رایگان برای دیجی کالا 99 تومن
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۵ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
چیزی را که خریدی دیگه فکرش را نکن‌ / مبارکت باشه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۸ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
خاک به سرم
ماهواره داری
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۰ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
پس چرا داخل همین وبسایت تبلیغ می کنید؟
۰
۲۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۸ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
جواب
همه دنبال پولن
همه
همه
همه
