وزارت امور خارجه فرانسه اعلام کرد که وزیر امور خارجه این کشور روز ۲۶ نوامبر با عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، در پاریس دیدار خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت امور اروپا و خارجه فرانسه روز دوشنبه اعلام کرد که «ژان-نوئل بارو»، وزیر امور خارجه این کشور، روز ۲۶ نوامبر (۶ آذر) با همتای ایرانی خود، عباس عراقچی، در پاریس دیدار خواهد کرد.

این وزارتخانه اعلام کرد: «این دیدار فرصتی خواهد بود برای ما تا از ایران بخواهیم به تعهدات خود در برابر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پایبند باشد و برای ازسرگیری سریع همکاری با این آژانس اقدام کند.» این بیانیه افزود که دو دیپلمات همچنین در مورد روابط دوجانبه، چالش‌های منطقه‌ای و برنامه هسته‌ای ایران گفت‌و‌گو خواهند کرد.

علاوه بر این، یکی از موضوعات گفت‌وگوها، مسئله دو شهروند فرانسوی خواهد بود که در حال حاضر در سفارت فرانسه در تهران اقامت دارند، زیرا هنوز اجازه خروج از ایران را نیافته‌اند.

منبع: رویترز