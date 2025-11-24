باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - شی جین پینگ، رئیس جمهور چین به دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا گفت که روابط دو کشور از «شتابی مثبت» برخوردار است. این اظهارات در جریان یک تماس تلفنی بین دو رهبر روز دوشنبه انجام شد.
در این گفتوگو، شی بر ضرورت گسترش دامنه همکاریهای دوطرفه تأکید کرد و خواستار گشایش «فضای جدید» در روابط دوجانبه شد. وی همچنین تصریح کرد که چین و آمریکا باید دستاوردهای جنگ جهانی دوم را مشترکاً پاسداری کنند و بازگشت تایوان به میهن را به عنوان بخشی کلیدی از نظم بینالمللی پس از جنگ مورد تأکید قرار داد.
شی همچنین گفت دو کشور باید برای دستیابی به پیشرفتهای بیشتر در روابط دوجانبه تلاش کنند. کاخ سفید تاکنون بیانیهای جداگانه در مورد این تماس تلفنی منتشر نکرده است.
