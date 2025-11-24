سخنگوی جنبش حماس با هشدار درباره تهدیدات فزاینده مهمات باقیمانده از نیروهای صهیونیستی در نوار غزه، از نهادهای بین‌المللی خواست برای پاکسازی فوری این بقایای خطرناک جنگی اقدام کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) روز دوشنبه با اشاره به تلفات ناشی از انفجار مهمات باقیمانده از نیرو‌های صهیونیست در نوار غزه، بر ضرورت اقدام فوری برای پاکسازی این مناطق تأکید کرد.

حازم قاسم، سخنگوی حماس، با بیان اینکه انفجار این مهمات که پیامد تجاوز‌ها و جنگ نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در نوار غزه است، به مجروح شدن کودکان در این منطقه منجر شده است، هشدار داد: این وضعیت نشان‌دهنده تهدیدات فزاینده‌ای است که با تداوم جنگ و تخریب، جان تمامی مردم غزه را به خطر می‌اندازد.

قاسم از تمام نهاد‌های بین‌المللی مرتبط خواست برای پاکسازی فوری بقایای خطرناک جنگی در نوار غزه که همچون بمب‌های ساعتی عمل می‌کنند، اقدام عاجل به عمل آورند.

پیشتر، دفاع مدنی غزه اعلام کرد که در اثر انفجار شیء مشکوکی از تسلیحات برجای مانده نظامیان رژیم صهیونیستی در محله التفاح شهر غزه، دو کودک زخمی شده‌اند.

مقاومت پیش از این درباره تجهیزات و اسباب‌بازی‌های برجای مانده در نوار غزه که نظامیان صهیونیست رها کرده‌اند، هشدار داده بود.

منبع: مرکز اطلاع رسانی فلسطین

برچسب ها: جنبش حماس ، مهمات باقی مانده از جنگ
خبرهای مرتبط
حضور هیئت حماس در قاهره برای بحث در مورد آتش‌بس غزه
هشدار حماس: ادامه تجاوزات اسرائیل آتش‌بس را فرو می‌پاشاند
ادعای ارتش اسرائیل درباره ترور فرمانده حماس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شکسته شدن دیوار صوتی بر فراز چندین منطقه از عراق
تنش جدی بین ترامپ و بن سلمان بر سر عادی‌سازی روابط با اسرائیل
۷ اکتبری که تمام نشده
اوکراین در بن‌بست صلح
اعتماد به طالبان «حماقت» است؛ اسلام‌آباد پرونده طالبان را بست
انفجار شدید ادلب سوریه را لرزاند+ فیلم
دخالت آشکار فرستاده ترامپ در امور عراق
اعلام قریب‌الوقوع نامزد اتحاد مهینی کردستان برای ریاست جمهوری عراق
استقبال امارات از تصمیم ترامپ برای تروریستی خواندن اخوان‌المسلمین
اختلاف نتانیاهو، وزیر جنگ و رئیس ستاد ارتش
آخرین اخبار
اعتصاب سراسری در بلژیک فعالیت مدارس، پرواز‌ها و حمل و نقل عمومی را مختل کرد
چه تغییراتی در طرح صلح ترامپ برای اوکراین ایجاد شده است؟
شنیده شدن صدای تیراندازی در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری گینه بیسائو
جدیدترین گوشی هواوی در رده بهترین تاشوها
لبنان و مصر تشدید تنش اسرائیل در جنوب را بررسی کردند
۵ کشته در انفجار استان ادلب سوریه
آتش‌سوزی گسترده در برج‌های بلند هنگ‌کنگ با ۱۴ کشته و ده‌ها زخمی + تصاویر
کلمبیا: سیاست آمریکا در ونزوئلا بر اساس نفت است، نه مبارزه با مواد مخدر
تلاش پارلمان اروپا برای ایجاد محدودیت‌های سنی در رسانه‌های اجتماعی
مسکو: در هیچ توافقی از خواسته‌های اصلی خود عقب‌نشینی نمی‌کنیم
لهستان استقرار پهپاد‌ها برای محافظت از راه‌آهن و سایت‌های انرژی را بررسی می‌کند
بقای محدود نیرو‌های آمریکایی در عراق؛ آغاز مذاکرات از ژانویه
تحویل پیکر‌های ۱۵ فلسطینی به غزه در چارچوب معامله تبادل
اوکراین تا پایان سال ۵ میلیارد دلار سلاح دریافت می‌کند
کرملین: سخن گفتن از صلح اوکراین زودهنگام است
انفجار شدید ادلب سوریه را لرزاند+ فیلم
ورود هیأتی از مقامات و فعالان خراسان رضوی به هرات
تنش جدی بین ترامپ و بن سلمان بر سر عادی‌سازی روابط با اسرائیل
اعتماد به طالبان «حماقت» است؛ اسلام‌آباد پرونده طالبان را بست
دومین دفتر حمایت حقوقی از اتباع خارجی و سرمایه‌گذاری تجاری در مشهد افتتاح شد
اعلام قریب‌الوقوع نامزد اتحاد مهینی کردستان برای ریاست جمهوری عراق
اعتراف آمریکا بر ناتوانی ناتو در برابر روسیه برای نجات اوکراین
استقبال امارات از تصمیم ترامپ برای تروریستی خواندن اخوان‌المسلمین
اختلاف نتانیاهو، وزیر جنگ و رئیس ستاد ارتش
۷ اکتبری که تمام نشده
افزایش اندک نفت پس از امید‌ها به توافق اوکراین و روسیه
اوکراین در بن‌بست صلح
ویتکاف در راه مسکو
مرگبارترین سیل سال در اندونزی با حداقل ۱۶ کشته و مفقودی
شکسته شدن دیوار صوتی بر فراز چندین منطقه از عراق