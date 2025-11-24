باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) روز دوشنبه با اشاره به تلفات ناشی از انفجار مهمات باقیمانده از نیرو‌های صهیونیست در نوار غزه، بر ضرورت اقدام فوری برای پاکسازی این مناطق تأکید کرد.

حازم قاسم، سخنگوی حماس، با بیان اینکه انفجار این مهمات که پیامد تجاوز‌ها و جنگ نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در نوار غزه است، به مجروح شدن کودکان در این منطقه منجر شده است، هشدار داد: این وضعیت نشان‌دهنده تهدیدات فزاینده‌ای است که با تداوم جنگ و تخریب، جان تمامی مردم غزه را به خطر می‌اندازد.

قاسم از تمام نهاد‌های بین‌المللی مرتبط خواست برای پاکسازی فوری بقایای خطرناک جنگی در نوار غزه که همچون بمب‌های ساعتی عمل می‌کنند، اقدام عاجل به عمل آورند.

پیشتر، دفاع مدنی غزه اعلام کرد که در اثر انفجار شیء مشکوکی از تسلیحات برجای مانده نظامیان رژیم صهیونیستی در محله التفاح شهر غزه، دو کودک زخمی شده‌اند.

مقاومت پیش از این درباره تجهیزات و اسباب‌بازی‌های برجای مانده در نوار غزه که نظامیان صهیونیست رها کرده‌اند، هشدار داده بود.

منبع: مرکز اطلاع رسانی فلسطین