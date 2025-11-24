تیم ملی کاراته ایران برای حضور در مسابقات جهانی به میزبانی مصر عازم این کشور شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی کاراته مردان و بانوان ایران برای حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان که از روز پنجشنبه ۶ آذرماه در شهر قاهره آغاز می‌شود، بعدازظهر امروز راهی این کشور شد.

پیشتر تیم ملی کاراته کشورمان موفق شده بود ۱۰ سهمیه شرکت در این پیکار‌ها را کسب کند.

کاتای انفرادی بانوان

 فاطمه صادقی

سرمربی: فاطمه بغلانی‌پور

 کومیته انفرادی بانوان

سارا بهمنیار در وزن ۵۰-

فاطمه سعادتی در وزن ۵۵-

 آتوسا گلشادنژاد در وزن ۶۱-

 مبینا حیدری در وزن ۶۸-

سرمربی: پگاه زنگنه

 مربی: زهرا صمدی

کومیته مردان

علی مسکینی در وزن ۶۰-

 امیررضا برزویی در وزن ۶۷-

مرتضی نعمتی در وزن ۷۵-

 مهدی خدابخشی در وزن ۸۴-

صالح اباذری در وزن ۸۴+

مربیان: سجاد گنج‌زاده و امیر مهدی‌زاده

مسعود رهنما، رئیس فدراسیون، سعید نصرالهی و فاطمه پورزمانی، نواب رئیس، آرش جنابیان بعنوان پزشک تیم و هادی عرب رئیس کمیته اعزام، تیم فوق را همراهی می‌کنند.

برچسب ها: تیم ملی کاراته ایران ، کاراته ایران ، کاتا ، مسابقات جهانی کاراته
